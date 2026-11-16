باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یحیی سریع، سخنگوی نظامی جنبش انصارالله یمن، روز دوشنبه اعلام کرد که عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۸ حمله هوایی و موشکی علیه مناطق و اهداف غیرنظامی در صنعا و استان‌های صعده، تعز، لحج، جوف و مأرب انجام داده است.

سریع افزود که این حملات به شهادت و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان منجر شده است. به گفته وی، در این حملات از جنگنده‌های «اف-۱۵» و «تایفون» استفاده شده که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمده بودند؛ همچنین موشک‌هایی از منطقه نجران شلیک شده است.

سخنگوی نظامی انصارالله در ادامه اعلام کرد که شمار کل حملات هوایی و موشکی عربستان علیه یمن از زمان آغاز تشدید تنش‌ها به پنج هزار و ۱۸۳ مورد رسیده است.

منبع: المسیره