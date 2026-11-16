مازندران از شرایط مناسبی در حوزه تأمین گندم برخوردار است و ظرفیت لازم برای تأمین آرد مورد نیاز نانوایی‌ها وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان با تأکید بر ضرورت هماهنگی همه بخش‌های زنجیره تأمین گندم، آرد و نان گفت: مازندران از شرایط مناسبی در حوزه تأمین گندم برخوردار است و ظرفیت لازم برای تأمین آرد مورد نیاز نانوایی‌ها وجود دارد؛ بنابراین سایر حلقه‌های این زنجیره، به‌ویژه حمل‌ونقل آرد نیز می‌بایست با برنامه‌ریزی دقیق و انسجام بیشتری فعالیت کنند تا هیچ وقفه‌ای در روند آردرسانی به نانوایی‌ها ایجاد نشود.

او با اشاره به تغییرات اخیر در مشخصات آرد و افزایش پنج‌درصدی سبوس آرد با ابلاغیه وزارت بهداشت، بر ضرورت تطبیق فرآیند تولید و پخت با شرایط جدید تأکید کرد و افزود: کارخانجات آرد باید محصول متناسب با شرایط جدید تولید کنند و نانوایان نیز با فراگیری روش‌های صحیح پخت، کیفیت مطلوب نان را حفظ کنند. همچنین دانشگاه علوم پزشکی می‌تواند در زمینه تبیین ابعاد تغذیه‌ای این تغییرات و اطلاع‌رسانی به مردم نقش مؤثرتری ایفا کند.

جعفری با تأکید بر اینکه حمل‌ونقل، حلقه تکمیل‌کننده فرآیند تأمین و توزیع آرد است، گفت: در شرایط فعلی و هم‌زمان با اجرای برنامه‌های ساماندهی حوزه آرد و نان، نباید مشکلات حمل‌ونقل نیز به مسائل موجود اضافه شود. لازم است ضمن بررسی عملکرد شرکت‌های فعال، از ظرفیت شرکت‌های توانمند استانی نیز استفاده شود و با فراهم کردن زمینه رقابت عادلانه، سازوکاری انتخاب شود که کمترین آسیب و اختلال را در روند آردرسانی به همراه داشته باشد.

برچسب ها: واردات گندم ، نانوایی های مازندران
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