باشگاه خبرنگاران جوان - بانک ملی ایران به همراه شرکت‌های تابعه و مجموعه‌های وابسته، از ۲۶ تا ۲۹ آبان‌ماه در نمایشگاه نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال (بورس، بانک و بیمه) حضور خواهد داشت و در سالن‌های ۸ و ۹، غرفه ۸۱۷ میزبان بازدیدکنندگان، مشتریان و فعالان صنعت مالی خواهد بود.

این بانک در این رویداد با همراهی شرکت داده‌ورزی سداد، پارس تکنولوژی سداد، پرداخت الکترونیک سداد، اعتماد پردازش سداد، کارگزاری بانک ملی ایران، فناوران نوآوران سداد (فینوداد)، گروه توسعه اقتصادی بام (تابام)، پیام‌رسان بله و شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا حضور پیدا می‌کند.

معرفی توانمندی‌ها، محصولات و خدمات در حوزه بانکداری، خدمات مالی و فناوری‌های نوین و همچنین ارائه دستاورد‌های شرکت‌های زیرمجموعه، از مهم‌ترین اهداف این حضور است.

نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با محوریت تأمین مالی هوشمند، سرمایه‌گذاری مولد و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، یکی از رویداد‌های مهم صنعت مالی کشور به شمار می‌رود که زمینه تعامل و تبادل تجربه میان نهاد‌های مالی، شرکت‌های فناور و فعالان اقتصادی و شکل‌گیری همکاری‌های جدید را فراهم می‌کند.

بانک ملی ایران و شرکت‌های تابعه از ۲۶ الی ۲۹ آبان ماه در سالن‌های ۸ و ۹، غرفه ۸۱۷ محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران، میزبان علاقه‌مندان، مشتریان و فعالان صنعت مالی خواهد بود.

منبع: بانک ملی ایران