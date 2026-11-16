باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «اسرائیل خانه ما»، مدعی شد احزاب حریدی به توافقی برای مشارکت در تشکیل کابینه نزدیک شده‌اند؛ ادعایی که موشه لئون، شهردار قدس، هرگونه نقش‌آفرینی خود در این زمینه را رد کرد.

به گزارش کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، لیبرمن روز دوشنبه در نشست فراکسیون حزب خود اعلام کرد که احزاب حریدی در آستانه نهایی کردن توافقی برای تشکیل کابینه هستند.

وی مدعی شد موشه لئون شخصاً او را در جریان این تحولات قرار داده و گفته است که احزاب حریدی به امضای توافق نزدیک شده‌اند. لیبرمن همچنین پیش‌بینی کرد حزب شاس نیز به‌زودی از حزب «یهودت هتوراه» پیروی کرده و به این توافق ملحق شود.

در واکنش به این اظهارات، موشه لئون هرگونه مداخله در رایزنی‌های مربوط به تشکیل کابینه را قاطعانه رد کرد و گفت: «من در هیچ‌یک از تماس‌ها و مذاکرات مربوط به تشکیل کابینه نقشی نداشته‌ام و دخالتی ندارم.»

در همین حال، حزب تحت رهبری آویگدور لیبرمن تاکنون از ارائه توضیحات بیشتر یا موضع‌گیری رسمی درباره این ادعا‌ها خودداری کرده است.

منبع: الجزیره