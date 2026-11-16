باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان اعلام کرد: سی و هشتمین جشنواره تئاتر استان گیلان به دبیری محمد پورجعفری از روز چهارشنبه ۲۷ آبان تا پنجشنبه ۷ آذر ماه در ۲ بخش اصلی «صحنه‌ای» و «خیابانی» در شهر رشت و منطقه آزاد انزلی برگزار خواهد شد.

بخش خیابانی و دگرگونه‌های اجرایی این جشنواره از روز پنجشنبه ۲۸ آبان ماه در منطقه آزاد انزلی آغاز می‌شود. در این بخش، شاهد رقابت آثاری همچون «نقل آب» (محسن پورنظری)، «خانواده فشاری» (ساحل احمد دوست)، «جنگ و صلح» (حسنا بناکار)، «رهایی» (عارفه درستکار) و «او باز ایستاد» (فرانک صبائی) خواهیم بود. این اجرا‌ها در روز جمعه ۲۹ آبان نیز با آثاری، چون «کترا گیشه» (بهزاد پورحیدری)، «پول همه چیزه» (ابوالفضل زهرابی)، «صف» (سیامک حسن‌زاده) و «گور بی‌صاحب نمی‌شود» (سپیده صدری) ادامه می‌یابد.

از روز یکشنبه اول آذر ماه هم در تالار مرکزی رشت با «پاسداشت استاد ابراهیم عاطفی» بخش رادیو تئاتر این رویداد هنری آغاز و همزمان نمایشگاه پوستر جشنواره در گالری تالار افتتاح خواهد شد. در بخش رادیو تئاتر شاهد آثاری همچون «سعودی تا سقوط» (آسمان سادات حسینی)، «خاکستری» (مهرنوش قویدست)، «ویروس صرفه‌جویی» (عرفان بهزادنیا)، «خاک مقدس» (ایمان امیری) و «تا آخرین نفس» (شهروز حسن‌زاده) خواهیم بود.

روز سه‌شنبه ۳ آذر ماه، تالار مرکزی رشت با برگزاری پاسداشت، میزبان حجت صفاریان از هنرمندان پیشکسوت تئاتر گیلان خواهد بود.

در بخش اصلی جشنواره تئاتر گیلان و در روز‌های ۵ و ۶ آذر ماه شاهد اجرای آثار بخش صحنه‌ای جشنواره خواهیم بود. «برواتی برای هرروز سگ جان شدن» (صابر دل بینا)، «سمفونی کاوی که روزنامه می‌خورد» (امیر حامد)، «هالیوود» (غزل نوحی)، «جشن ناتمام» (سیامک حسن‌زاده)، «مالیخولیا» (رضا فتوت خواه) و «استلا» (رضا جوینده) ۶ اثری هستند که به رقابت خواهند پرداخت.

جلسات نقد و بررسی آثار بخش صحنه‌ای این رویداد نمایشی هم هر روز صبح برگزار می‌شود و مراسم اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر استان گیلان نیز ساعت ۱۵ پنجشنبه ۷ آذر ماه در تالار مرکزی رشت برگزار خواهد شد و از برگزیدگان این دوره تقدیر به عمل می‌آید.