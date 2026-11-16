باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فرانسه در موضعی که نشان‌دهنده تلاش کشور‌های غربی برای گسترش دامنه مذاکرات با ایران است، ادعا کرده بازگشایی تنگه هرمز به‌تنهایی برای پایان دادن به جنگ و حل‌وفصل تنش‌ها کافی نیست و باید موضوعاتی از جمله برنامه موشکی و سیاست منطقه‌ای ایران نیز در هرگونه توافق احتمالی گنجانده شود.

شبکه العربیه روز دوشنبه به نقل از یک مقام وزارت امور خارجه فرانسه گزارش داد که پاریس خواستار دستیابی به توافقی جامع‌تر با ایران است و اروپا آمادگی دارد در مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای تهران مشارکت کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های غربی تلاش دارند موضوعات مختلف را در قالب یک توافق واحد به ایران مرتبط کنند؛ رویکردی که از نگاه تهران، با حقوق قانونی کشور در حوزه هسته‌ای و ضرورت تفکیک مسائل مختلف از یکدیگر در چارچوب مذاکرات سازنده مغایرت دارد.

ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود و حق برخورداری از فناوری هسته‌ای در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تأکید کرده و برنامه موشکی و توان دفاعی خود را نیز بخشی از الزامات امنیت و بازدارندگی ملی دانسته است.

این موضع‌گیری فرانسه پس از آن صورت گرفت که وزیران امور خارجه گروه هفت در بیانیه‌ای مشترک خواستار دستیابی به راه‌حلی دیپلماتیک و پایدار شدند که موضوع هسته‌ای ایران، مسائل منطقه‌ای و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را دربر بگیرد.

با این حال، هرگونه تلاش برای دستیابی به راه‌حل پایدار مستلزم پرهیز از طرح مطالبات فراتر از تعهدات قانونی ایران، احترام به حاکمیت و حقوق این کشور و توجه به ریشه‌های تنش‌ها و پیامد‌های اقدامات نظامی در منطقه است.

منبع: بریکینگ د نیوز