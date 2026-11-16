باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا در حاشیه حضور در اجتماع شبانه مردم بندرعباس و در جمع خبرنگاران با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: همرزمان ما در ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آمادگی کامل، انگیزه بالا و روحیه‌ای مبتنی بر تعهد به حقوق ملت ایران برخوردارند و در صورت تکرار تجاوز دشمن، پاسخی کوبنده‌تر و فوری‌تر از گذشته خواهند داد.

وی با هشدار به مقام‌های آمریکایی درباره پرهیز از ورود مجدد به جنگ با تحریک رژیم صهیونیستی افزود: صهیونیست‌ها به‌شدت در تلاش هستند تا بار دیگر رئیس‌جمهور آمریکا را فریب داده و به سمت جنگ سوق دهند؛ از این رو به آمریکایی‌ها هشدار می‌دهیم که در صورت تکرار این اشتباه، با پاسخی پشیمان‌کننده مواجه خواهند شد.

ایران با کشورهای عرب منطقه دشمنی ندارد

سخنگوی ارتش با تأکید بر رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای عرب منطقه بیان کرد: ما با کشورهای عربی منطقه احساس برادری داریم و هیچ‌گونه دشمنی و خصومتی با آنها نداریم؛ اگر پایگاه‌های نظامی آمریکا در برخی از این کشورها هدف قرار گرفته‌اند، علت آن استفاده از این پایگاه‌ها برای حمله به ایران بوده است.

سرتیپ اکرمی‌نیا ادامه داد: در جریان این تجاوز، فرماندهان و فرزندان ملت ایران و در رأس آنها رهبر عزیزمان به شهادت رسیدند و نیروهای مسلح موظف بودند منشأ و مبدأ تهدید را هدف قرار دهند و از این طریق در برابر حملات دشمن از کشور دفاع کنند.

وی هشدار داد: اگر کشورهای منطقه بار دیگر اجازه دهند آمریکا از پایگاه‌های مستقر در خاک آنها برای اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران استفاده کند، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران این پایگاه‌ها را با شدتی بیشتر از گذشته هدف قرار خواهند داد.

کنترل کامل شرق و غرب تنگه هرمز در اختیار نیروهای مسلح ایران است

سخنگوی ارتش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تنگه هرمز و رد ادعاهای آمریکا درباره این آبراه راهبردی گفت: تلاش آمریکایی‌ها برای کاهش قیمت نفت از طریق فضاسازی رسانه‌ای و گفتاردرمانی، واقعیت‌های میدانی را تغییر نمی‌دهد؛ آنچه در میدان مشاهده می‌شود، کنترل کامل تنگه هرمز از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.

سرتیپ اکرمی‌نیا با تشریح نحوه کنترل این آبراه راهبردی اظهار کرد: شرق تنگه هرمز به‌طور کامل در رصد راهبردی و کنترل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و کنترل بخش غربی آن نیز بر عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به محدودیت تردد شناورها در این منطقه افزود: شناورها از مسیرهای مورد نظر آمریکایی‌ها امکان تردد ایمن ندارند و مواردی از آسیب‌دیدگی شناورها نیز در پی ناامنی‌های ایجادشده و مخاطراتی از جمله مین‌های دریایی گزارش شده که به اعتقاد ما، نتیجه دخالت‌ها و اقدامات شرارت‌آمیز آمریکا در منطقه است.

هشدار به شرکت‌های کشتیرانی درباره مسیرهای جعلی

سخنگوی ارتش در ادامه خطاب به مالکان کشتی‌ها و شرکت‌های کشتیرانی تأکید کرد: فعالان صنعت کشتیرانی باید نسبت به اطلاعیه‌ها و هشدارهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هوشیار باشند و فریب ادعاها و مسیرهای اعلامی آمریکا را نخورند؛ چرا که ورود به مسیرهای جعلی و ناامن می‌تواند شناورها را با خطر آسیب‌دیدگی، حریق و انفجار مواجه کند.

وی خاطرنشان کرد: شناورهایی که برای عبور از تنگه هرمز با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هماهنگی داشته باشند، می‌توانند از مسیرهای تعیین‌شده از سوی این نیروها با امنیت کامل تردد کنند.