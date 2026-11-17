باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران با ترکیبی از بازیکنان جوان در دومین بازی خود در تورنمنت بصره امشب ساعت ۱۹:۴۵ در ورزشگاه بین المللی بصره برابر تیم ملی عراق میزبان این رقابت‌ها صف آرایی می‌کند.

شاگردان امیر قلعه نویی در نخستین بازی خود در تورنمنت بصره توانستند تیم ۱۰ نفره فلسطین را با نتیجه ۲ بر صفر شکست بدهند و بعد از ۵ بازی متوالی بدون برد طعم پیروزی را بچشند و به روند ناکامی‌شان در کسب پیروزی پایان بدهند.

ملی‌پوشان جوان ایران به دنبال بردن تیم ملی عراق هستند تا دومین پیروزی متوالی خود را به دست آورند و قهرمان تورنمنت بصره شوند تا این رقابتها را با دستاوردی مطلوب به پایان برسانند.

به هر حال تعویق جام ملت‌های آسیا توفیق اجباری برای قلعه نویی شد تا تغییر نسل را با شیب تندتری انجام بدهد و به بازیکنان جوان در بازی با فلسطین فرصت بازی داد تا آنها را مورد ارزیابی قرار بدهد.

البته تیم ملی فلسطین نتوانست فشار لازم را بر روی بازیکنان جوان ایران بگذارد و قلعه نویی امیدوار است ملی پوشان جوان در بازی با عراق محک جدی بخورند و برای بازی‌های بزرگ آماده شوند.

همچنین قلعه نویی خواستار تدارک بازی‌های دوستانه با تیم‌های بزرگ شده است تا جوانان تیم ملی در بازی‌های بزرگ محک جدی بخورند تا برای بازی‌های جام ملت‌های آسیا آماده شوند.

در آن طرف، تیم ملی عراق در نخستین بازی خود در تورنمنت بصره به تساوی بدون گل برابر لبنان دست یافت و این تیم با حمایت هواداران خود به دنبال بردن تیم ملی ایران است، تا از کورس قهرمانی در این تورنمنت عقب نماند. به هر حال شکست برابر ایران می‌تواند شانس عراق را برای رسیدن به عنوان قهرمانی از بین ببرد؛ موضوعی که بر حساسیت و جذابیت این تقابل سنتی می‌افزاید.

تیم ملی عراق هم بعد از جام جهانی تغییر نسل داده و ۱۵ بازیکن بعد از جام جهانی از فهرست این تیم کنار گذاشته شدند و حالا جوانان ایران و عراق می‌خواهند توانایی خود را به مربیانشان ثابت کنند.

محمدجواد حسین‌نژاد در دیدار با فلسطین در میانه میدان درخشید و همه از بازی کم‌نقصش تعریف کردند، اما او در بازی با عراق به دلیل مصدومیت غایب است. همچنین محمدمهدی زارع، امیرحسین فارسی و کسری طاهری سه مصدوم دیگر تیم ملی هستند که در بازی با عراق غایب خواهند بود.

این دیدار می‌تواند برای سردار آزمون خاص و ویژه باشد، چرا که او تا به حال ۳ بار دروازه عراق را باز کرده و اگر در بازی امشب موفق به گلزنی شود، می‌تواند نام خود را در کنار علی دایی به عنوان بهترین گلزن ایرانی به عراق در رکورد‌ها ثبت کند.

ایران و عراق تاکنون ۳۱ بار به مصاف هم رفته‌اند که حاصل آن ۱۸ پیروزی برای ایران، ۶ برد برای عراق و هفت تساوی بوده است. آخرین تقابل این دو تیم به ۷ بهمن ۱۴۰۰ برمی‌گردد که ایران با تک گل مهدی طارمی در ورزشگاه آزادی برنده شد. نکته جالب اینکه سه تقابل اخیر دو تیم نیز با برتری ایران همراه بوده است. این بار، اما شرایط متفاوت خواهد بود. تیم ملی ایران در خاک عراق به میدان می‌رود و عراقی‌ها از حمایت هواداران خود در ورزشگاه بصره برخوردار خواهند بود.

تقابل قلعه نویی و آرنولد سرمربیان ایران و عراق در بازی امشب دیدنی و جذاب خواهد بود.