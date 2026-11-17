باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره آگهی فروش امیر حسین محمودی در روزنامه رسمی اظهار کرد: اولاً سیاست باشگاه پرسپولیس حداقل در چند سال گذشته حفظ استعداد‌های خود، توسعه آکادمی و استفاده از بازیکنای آکادمیک بوده است. کما اینکه شما دیدید که در چند هفته گذشته پویا اسمی به عنوان جوان‌ترین بازیکن تاریخ باشگاه در لیگ برتر بازی کرد و امیرحسین محمودی هم بازی می‌کند. همچنین ما قرارداد آقای چشم براه را پنج ساله تمدید کردیم. به هر حال این سیاست کلی باشگاه هست که بتوانیم از استعداد‌های خودمان در آکادمی و تیم بزرگسالان استفاده کنیم.

او افزود: باشگاه پرسپولیس شرایطی را به وجود آورده که این استعداد‌ها بتوانند به تیم ملی امید و تیم ملی بزرگسالان راه پیدا کنند. سال گذشته کمتر کسی آقای امیرحسین محمودی را می‌شناخت، اما خود ما با آقای اوسمار صحبت کردیم و شرایطی به وجود آوردیم که آقای قلعه‌نویی به او اعتماد کند و ایشان در جام جهانی حضور داشته باشد چرا که ما اعتقاد داریم که مسیر آکادمی پرسپولیس یک مسیر درستی هست.

او افزود:، اما بعد از بازی فجرسپاسی، محمودی به حرف کاپیتان تیم احترام نگذاشت و مصاحبه کرد. با احترام به سرمربی تیم ملی فوتبال، اگر محمودی می‌خواست از کسی عذرخواهی کند، باید از کادرفنی پرسپولیس عذرخواهی می‌کرد، چون از پرسپولیس به تیم ملی رسیده است. به هر حال این بازیکن اعتقاد داشت من خواهان زیادی دارم و تیم‌های زیادی من را می‌خواهند. محمودی قرارداد مالی بالایی ندارد و ۲ فصل دیگر هم با پرسپولیس قرارداد دارد. عدد امسال ایشان خوب نیست و ما سیاستمان این است که بازیکنان دغدغه‌ای نداشته باشنند، علی الخصوص بازیکنان کم سن و سال. ما مصر بودیم قرارداد ایشان را اضافه کنیم، اما به شرطی که قانون اجازه بدهد. اگر بازیکنی قرارداد ثبت شده داشته باشد، نمی‌تواند قراردادش افزایش پیدا کند. فصل گذشته به پیشنهاد بنده و تصویب هیئت مدیره، به اندازه قراردادش ۲ میلیارد تومان پاداش دادیم.

او درباره علت انتشار آگهی فروش محمودی گفت: افزایش مبلغ قرارداد از نظر سازمان بازرسی خلاف است و مدیران این باشگاه‌ها سال‌های آینده باید پاسخ بدهند. به همین خاطر ما دنبال این بودیم راهکاری پیدا کنیم که ثابت کنیم، محمودی خواهان دارد و بازیکنی که خواهان دارد، عدد قراردادش نباید سه میلیارد باشد و می‌خواستیم یک توجیه فنی داشته باشیم. چند باشگاه از لیگ ایران و خارج پیشنهاد دادند و گفتند شرایطش را اعلام کنید. البته خواهان او از رقبای ما نبودند. نکته دوم این آگهی چه بود؟ باشگاه‌هایی که به ما درخواست ندادند، از فردا هر تماسی با امیرحسین محمودی داشته باشند، قطعا اغوا خواهد بود. یکی از خواسته‌های ما این بود. چون یکسری افراد با محمودی تماس گرفته و اعلام کرده بودند که میتوانی فسخ کنی و چهار ماه محروم شوی و بیایی. چون آنها با بازیکنان دیگری از تیم ما هم وارد مذاکره شده بودند.

حدادی گفت: برخی افراد دیگر هم به محمودی وعده داده بودند. ما اصلا نمی‌خواستیم او را تنبیه کنیم. بازیکن برای ما ارزش دارد. غرور و شان و شخصیت او برایمان ارزش دارد. اصلا این را مطمئن باشید که انتشار این آگهی جنبه تنبیهی نبوده و ما در راستای کمک به او این حرکت را کردیم. خودش هم به من زنگ زد، بعد از بازی فجر هم از آقای تارتار عذرخواهی کرد. ایشان سرمایه باشگاه است و چند ساعت پیش به من زنگ زد و گفت هرچیزی باشگاه بخواهد من قبول می‌کنم. متاسفانه یکسری ایجنت نما با این بازیکن تماس می‌گرفتند و پیشنهاد‌های دروغین به او می‌دادند، اما با این اطلاعیه ما خودش هم متوجه شد که این وعده‌ها دروغ و حرف بوده است. الان خدا را شکر در راستای سیاست باشگاه هست و باشگاه هم تا جایی که بتواند نظم رعایت شود، قرارداد او را اصلاح خواهیم کرد.

حدادی بیان کرد: ما به دنبال یک راهکاری بودیم که ثابت کنیم امیرحسین محمودی بازیکن ارزشمندی است. ما یک آگهی دادیم که به اشتباه همه فکر می‌کردند آگهی فروش است. شاید محتوایش این بود، اما ما می‌خواستیم ثابت کنیم محمودی خواهان دارد و بازیکنی که خواهان دارد عدد قراردادش نباید ۳ میلیارد باشد و یک توجیه فنی برای نهاد‌های بازرسی بیاوریم. ما اصلا قصد فروش نداشتیم و فقط می‌خواستیم با اطلاعیه ارزش بازیکن را نشان دهیم!

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: در لیگ ما اتفاقات عجیب و غریب زیاد می‌افتد و روی آگهی فروش محمودی تمرکز نکنید. بازیکنی یک حرکت ناشایست می‌کند به جای ۴ جلسه، یک جلسه محروم می‌شود. مطمئن باشید انتشار آگهی امیرحسین محمودی جنبه تنبیهی نداشته است. ما می‌خواستیم عدالت در تیم رعایت شود. حتی در راستای کمک به این بازیکن هم بوده است که نشان بدهیم این بازیکن شایستگی افزایش مبلغ قراردادش را دارد. بازیکن برای ما ارزش دارد. من محمودی را به وحید هاشمیان معرفی کردم. این بازیکن به من زنگ زد که هرچه باشگاه بگوید گوش می‌کنم. به هر حال باید نظم مالی باشگاه رعایت شود. شاید آن آگهی یکسری دلایل حقوقی دارد که من نتوانم بگویم. در یک ماه گذشته حاشیه‌های مختلفی برای بازیکنان خارجی ما ایجاد شده است.