باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر حسین محمودی بازیکن جوان پرسپولیس که به خاطر مصاحبه علیه مدیریت باشگاه چند روز اجازه حضور در تمرینات گروهی سرخپوشان را پیدا نکرد و حتی آگهی فروشش در روزنامه رسمی هم منتشر شد و در بطن حاشیه‌ها قرار داشت، حالا قدم مهمی برای پایان دادن به اختلافات برداشته است.

محمودی چند روز پیش به همراه برادرش در باشگاه پرسپولیس حضور پیدا کرد تا در جلسه با مدیران باشگاه به حواشی و اتفاقات رخ داده پایان بدهد. البته طرفین در این جلسه در مورد افزایش مبلغ قرارداد به توافق نرسیدند و قرار بود که ۲ جلسه دیگر هم در این باره برگزار شود.

این بازیکن جوان در تماس با باشگاه پرسپولیس اعلام کرده که در موضوع افزایش رقم قرارداد، تصمیم نهایی را به مدیران باشگاه واگذار می‌کند و تابع نظر آنها خواهد بود. موضعی که می‌تواند پایانی بر اختلافات اخیر باشد و زمینه را برای اصلاح قرارداد او فراهم کند. به این ترتیب، برخلاف روز‌های گذشته که انتشار آگهی فروش نام محمودی در روزنامه اطلاعات، احتمال جدایی او را جدی‌تر کرده بود، حالا نشانه‌ها از ادامه حضور این بازیکن در جمع سرخ‌پوشان حکایت دارد.

نکته مهم در این پرونده آن است که قرارداد فعلی محمودی همچنان برای دو فصل دیگر اعتبار دارد و از نظر قراردادی، پرسپولیس نگرانی فوری بابت از دست دادن این بازیکن ندارد. با این حال، بحث اصلی به رقم قرارداد و شرایط مالی او مربوط می‌شد؛ موضوعی که بعد از درخشش این بازیکن و تبدیل شدنش به یکی از چهره‌های جوان مورد توجه هواداران، اهمیت بیشتری پیدا کرده بود.

محمودی پیش از این نیز با انتشار یک استوری و استفاده از عبارت «سرباز پرسپولیس هستم» تلاش کرده بود پیام روشنی درباره علاقه‌اش به ادامه حضور در این باشگاه ارسال کند. حالا تماس مستقیم او با باشگاه و اعلام آمادگی برای پذیرش تصمیم مدیران، این پیام را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.

به هر حال قرارداد محمودی به‌زودی اصلاح خواهد شد تا یکی از استعداد‌های جوان پرسپولیس، پس از چند روز پرحاشیه، دوباره با تمرکز بیشتری کارش را دنبال کند.