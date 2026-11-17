باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که شایعاتی مطرح شده که باشگاه پرسپولیس در ثبت قرارداد مارکو باکیچ هافبک مونته نگرویی خود برای فصل جدید اهمال کرده و همین موضوع باعث شده که این بازیکن به عنوان سهمیه پنجم تیم پرسپولیس محاسبه شود و باتوجه به منع ثبت قرارداد پنج بازیکن، پرسپولیس عملا در این فصل امکان استفاده از این بازیکن را نداشته و او به عنوان بازیکن غیرمجاز محسوب می‌شود، اما این خبر تکذیب شد.

پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ضمن تکذیب این مطلب گفت: در این مدت با برنامه‌ریزی‌های مختلفی که صورت گرفته، موضوعاتی را علیه بازیکنان خارجی ما می گویند. اول علیه بیفوما گفتند و الان دیدم علیه آقای باکیچ گفتند. قرارداد باکیچ هیچ مشکلی ندارد. بعضی ها دیدند الان باکیچ جزو گزینه‌های بازی ماست و مباحث نادرست می‌گویند. اگر قرارداد باکیچ مشکل داشت، چرا برای ما بازی کرد و چرا کارت بازی برای او صادر شد؟

او افزود: ما پرونده یاسر آسانی را به دادگاه عالی ورزش بردیم و اگر هم فکر می‌کنند بازیکن ما مشکل دارد، بروند شکایت کنند. شکایت ما به دادگاه عالی ورزش، مصوبه هیئت مدیره است.