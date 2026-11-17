باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مدیرعامل پرسپولیس معتقد است که بعد از شکایت این باشگاه از یاسر آسانی، شایعات مختلف علیه بازیکنان خارجی این تیم ایجاد شده است. در ابتدا موضوع دوپینگ تیوی بیفوما و سپس جدایی اوستون اورونوف و البته روز گذشته هم موضوع عدم ثبت قرارداد مارکو باکیچ در فضای مجازی مطرح شد. با این ادعا که قرارداد امسال باکیچ ثبت نشده و باتوجه به عبور از حدنصاب بازیکن خارجی، او امکان همراهی تیمش را نداشته و به این دلیل از بازی ذوب‌آهن تا حالا بازی نکرده است. با این حال باشگاه پرسپولیس این خبر را تکذیب کرده و حالا مدعی است که اوستون اورونوف هم در لیست فروش مهدی تارتار قرار ندارد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره وضعیت اورونوف گفت: جریانی علیه پرسپولیس و بازیکنان خارجی‌اش وجود دارد. یک روز میگویند اورونوف را در لیست فروش گذاشتند، مگر او بازیکنی است که ما او را در لیست فروش بگذاریم؟ من از هواداران درخواست دارم بازیکنان ما را تشویق کنند، به خصوص بازیکنان جوان. مطمئن باشید همه در حال تلاش هستیم که بتوانیم نتیجه بگیریم.

اوستون اورونوف در چهار فصل گذشته پیراهن پرسپولیس را بر تن کرده است. فوق ستاره ازبکستانی بعد از یک نیم فصل درخشان، فصل دوم را تقریبا کامل به خاطر مصدومیت از دست داد و فصل گذشته هم به جز سه بازی، چندان موثر ظاهر نشد و این فصل نیز وضعیت آمادگی او به شکلی است که حتی به تیم ملی کشورش هم دعوت نمی‌شود. باتوجه به دستمزد سنگین بیشتر از یک میلیون دلار برای اورونوف، باشگاه پرسپولیس برای پرداخت دستمزد، تمدید قرارداد و حتی راضی کردن او برای فروش به تیمی دیگر، با مشکل و چالش بزرگی مواجه است.