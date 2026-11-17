باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در شرایطی که کم‌آبی و محدودیت منابع آبی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور تبدیل شده است، استفاده از فناوری‌های نوین برای مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت آب اهمیت ویژه‌ای دارد. کنتور‌های هوشمند آب یکی از ابزار‌های مؤثر در این زمینه هستند که با اندازه‌گیری دقیق میزان آب ورودی و خروجی، امکان نظارت بهتر بر شبکه توزیع و مصرف مشترکان را فراهم می‌کنند.

این تجهیزات با قابلیت ثبت و انتقال اطلاعات مصرف به سامانه‌های مرکزی، می‌توانند جایگزین مناسبی برای روش‌های سنتی قرائت کنتور باشند. به کمک این فناوری، شرکت‌های آب و فاضلاب قادر خواهند بود تغییرات مصرف را در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر بررسی کرده و در صورت مشاهده مصرف غیرعادی، برای شناسایی علت و رفع مشکل اقدام کنند.

نصب ۳ میلیون کنتور هوشمند تا پایان برنامه هفتم

هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، با تأکید بر اهداف برنامه هفتم و رعایت الزامات امنیت فضای سایبری اعلام کرده است: برنامه‌ریزی کرده‌ایم سالانه ۲۵۰ هزار کنتور هوشمند در بخش آب شرب نصب کنیم.

امینی افزود: نصب این کنتور‌ها با اولویت مشترکان پرمصرف و بدمصرف و کنتور‌های با قطر بالا انجام می‌شود و این روند آغاز شده است.

او ادامه داد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم با افزایش تدریجی ظرفیت نصب در هر سال، تا پایان برنامه هفتم بتوانیم ۳ میلیون کنتور هوشمند در بخش آب شرب نصب کنیم.

اجرای این برنامه می‌تواند زمینه‌ساز تحول در مدیریت مصرف آب باشد؛ چراکه دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز، امکان شناسایی مشترکان پرمصرف و برنامه‌ریزی هدفمند برای کاهش مصرف را فراهم می‌کند.

کنتور هوشمند ورودی و خروجی؛ ابزاری برای شناسایی هدررفت آب

یکی از مهم‌ترین کاربرد‌های این فناوری، اندازه‌گیری هم‌زمان آب ورودی و خروجی در شبکه‌های توزیع، ساختمان‌ها، مجتمع‌های مسکونی و واحد‌های صنعتی است. با مقایسه میزان آب ورودی با مجموع مصرف ثبت‌شده در خروجی‌ها، می‌توان اختلاف احتمالی را شناسایی و علت آن را بررسی کرد.

برای مثال، اگر میزان آب ورودی به یک مجتمع به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از مجموع مصرف ثبت‌شده واحد‌ها باشد، احتمال وجود نشتی، شکستگی لوله‌ها یا انشعاب غیرمجاز مطرح می‌شود. در چنین شرایطی، اطلاعات کنتور‌های هوشمند می‌تواند به شناسایی سریع‌تر محل مشکل و جلوگیری از هدررفت بیشتر آب کمک کند.

کارشناسان انرژی معتقدند توسعه کنتور‌های هوشمند آب، علاوه بر کاهش هدررفت، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری منابع و مدیریت هزینه‌های تأمین و توزیع آب دارد.

به اعتقاد این کارشناسان، یکی از مزایای مهم این تجهیزات، امکان شناسایی سریع نشتی و مصرف غیرمتعارف است. در روش سنتی ممکن است نشتی یک لوله یا افزایش غیرعادی مصرف برای مدت طولانی شناسایی نشود، اما با استفاده از کنتور‌های هوشمند، تغییرات مصرف قابل رصد است و می‌توان پیش از تبدیل یک مشکل کوچک به خسارت بزرگ، برای رفع آن اقدام کرد.

کارشناسان انرژی همچنین تأکید می‌کنند که این فناوری می‌تواند هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های آب و فاضلاب را کاهش دهد؛ زیرا نیاز به قرائت حضوری کمتر می‌شود، اطلاعات مصرف با دقت بیشتری در دسترس قرار می‌گیرد و امکان صدور قبوض مبتنی بر داده‌های واقعی افزایش پیدا می‌کند.

از سوی دیگر، اطلاع‌رسانی دقیق درباره میزان مصرف به مشترکان کمک می‌کند رفتار مصرفی خود را اصلاح کنند. وقتی خانوار‌ها از میزان مصرف واقعی و تغییرات آن آگاه باشند، انگیزه بیشتری برای مدیریت مصرف و جلوگیری از اسراف خواهند داشت.

با وجود مزایای متعدد، اجرای موفق این طرح به تأمین زیرساخت‌های ارتباطی، نگهداری تجهیزات و حفاظت از اطلاعات مشترکان وابسته است. رعایت الزامات امنیت سایبری نیز از موضوعات مهمی است که در توسعه این فناوری باید مورد توجه قرار گیرد.

در مجموع، کنتور‌های هوشمند آب می‌توانند با ایجاد امکان پایش دقیق آب ورودی و خروجی، شناسایی نشتی‌ها، کنترل مصرف مشترکان و کاهش هزینه‌های عملیاتی، نقش مؤثری در مدیریت منابع آبی کشور ایفا کنند. تحقق هدف نصب ۳ میلیون کنتور هوشمند تا پایان برنامه هفتم، در صورت همراهی با زیرساخت مناسب و برنامه‌ریزی دقیق، می‌تواند گامی مهم در مسیر کاهش هدررفت و حرکت به سمت مدیریت هوشمند آب باشد.