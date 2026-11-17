باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - خان‌محمدی، کارشناس ارشد اداره کل نظارت فنی بر بیمه‌های اموال و اتومبیل و رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از اجرای طرح حذف کاغذ از فرایند پرداخت و رسیدگی به خسارت بیمه شخص ثالث خبر داد و گفت: شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند سامانه‌ها و وب‌سرویس‌هایی را فراهم کنند تا فرایند پرداخت خسارت، از زمان اعلام خسارت تا مرحله پرداخت، به‌صورت الکترونیکی انجام شود و دریافت مدارک نیز به شکل غیرحضوری و الکترونیکی امکان‌پذیر باشد.

او افزود: در بخش صدور بیمه‌نامه و ارائه خود بیمه‌نامه، حذف کاغذ از سال‌ها قبل اجرایی شده است و اکنون این رویکرد در فرایند رسیدگی و پرداخت خسارت دنبال می‌شود.

خان‌محمدی با اشاره به اینکه اجرای این طرح محدودیتی برای روش‌های قبلی اعلام خسارت ایجاد نمی‌کند، اظهار کرد: افرادی که پیش از این برای اعلام خسارت به شرکت بیمه مراجعه حضوری می‌کردند، همچنان می‌توانند از همین روش استفاده کنند. همچنین افرادی که از طریق مراکز تماس با شرکت‌های بیمه ارتباط می‌گرفتند و درباره نحوه اعلام خسارت و هماهنگی با ارزیاب خسارت راهنمایی دریافت می‌کردند، می‌توانند روال قبلی خود را ادامه دهند.

او ادامه داد: تفاوت اصلی این است که شرکت‌های بیمه از طریق وب‌سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های تلفن همراه، امکان تشکیل الکترونیکی پرونده خسارت و ارسال مدارک را فراهم می‌کنند؛ بنابراین افرادی که تمایل دارند، می‌توانند بدون مراجعه حضوری یا تماس با مرکز ارتباطی، مدارک خود را به‌صورت الکترونیکی در اختیار شرکت بیمه قرار دهند.

این کارشناس بیمه مرکزی تصریح کرد: اگر فردی تلفن همراه هوشمند در اختیار نداشته باشد یا مراجعه حضوری به شعب شرکت بیمه را ترجیح دهد، هیچ محدودیتی برای او ایجاد نمی‌شود و می‌تواند مانند گذشته امور مربوط به خسارت خود را پیگیری کند. در این شرایط نیز شرکت بیمه پرونده فرد را به‌صورت دیجیتال یا الکترونیکی تشکیل می‌دهد.

او درباره نحوه تکمیل مدارک ناقص نیز گفت: در بسیاری از موارد مدارکی که برای اعلام خسارت به شرکت‌های بیمه ارائه می‌شود، دارای نواقصی است. در روش جدید، اگر فرد تمایلی به مراجعه مجدد حضوری نداشته باشد، شرکت بیمه لینکی برای او ارسال می‌کند تا مدارک تکمیلی را از طریق همان لینک بارگذاری و برای شرکت ارسال کند.

خان‌محمدی درباره ضرورت نصب اپلیکیشن‌های خاص برای استفاده از این خدمات بیان کرد: نحوه استفاده از خدمات الکترونیکی به شرکت بیمه‌ای بستگی دارد که فرد بیمه‌نامه خود را از آن خریداری کرده است. شرکت‌های بیمه از طریق وب‌سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و وب‌سرویس‌های خود، اطلاعات و راهنمایی‌های لازم را در اختیار بیمه‌گذاران قرار می‌دهند تا بتوانند از این خدمات استفاده کنند.

او با اشاره به تأثیر اجرای طرح بر سرعت رسیدگی به پرونده‌ها گفت: به اعتقاد ما این روش می‌تواند فرایند رسیدگی به خسارت را کوتاه‌تر کند؛ زیرا افراد دیگر برای ارائه مدارک ناقص مجبور به مراجعه حضوری مکرر نیستند. رفت‌وآمد‌های متعدد و مراجعه دوباره برای تکمیل مدارک می‌تواند فرایند رسیدگی را طولانی کند، اما با ارسال الکترونیکی مدارک، این مراحل کاهش پیدا می‌کند و پرداخت خسارت با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

این کارشناس ارشد بیمه مرکزی افزود: از دیگر مزایای این طرح، اطلاع‌رسانی به بیمه‌گذاران درباره مراحل مختلف پرونده خسارت است. قرار است از طریق پیامک یا اعلان‌های اپلیکیشن‌های تلفن همراه، پیشرفت پرونده به افراد اطلاع داده شود؛ به‌طوری که بیمه‌گذار از مرحله اعلام خسارت، تشکیل پرونده، بررسی و ارزیابی، اعتراض و تأیید پرونده مطلع شود.

او تأکید کرد: با این شیوه، سردرگمی افراد درباره وضعیت پرونده و نحوه پیگیری آن کاهش می‌یابد و بیمه‌گذاران می‌توانند در هر مرحله از روند رسیدگی به خسارت خود اطلاع داشته باشند.

خان‌محمدی با بیان اینکه بخش زیادی از فرایند رسیدگی به پرونده‌های خسارت در داخل شرکت‌های بیمه پیش از این نیز به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شد، گفت: پرونده‌های خسارت در بسیاری از موارد به شکل الکترونیکی بین شعب شرکت‌های بیمه انتقال پیدا می‌کردند و اکنون قرار است مراحل کاغذی باقی‌مانده نیز کاهش یابد تا روند رسیدگی تسریع شود.

او درباره زمان اجرای این طرح اظهار کرد: از اول آذرماه این فرایند آغاز و اجرایی می‌شود و شرکت‌های بیمه نیز از همین زمان موظف به اجرای آن خواهند بود.

این کارشناس بیمه مرکزی در پایان درباره رشته‌های بیمه‌ای مشمول این طرح گفت: در حال حاضر رشته‌های بیمه درمان، شخص ثالث در بخش خسارت‌های بدنی و مالی، حوادث راننده و بیمه بدنه اتومبیل در این فرایند قرار دارند. البته این روند در ادامه به سایر رشته‌های بیمه‌ای نیز تسری پیدا خواهد کرد.

او خاطرنشان کرد: رشته‌های درمان و بیمه‌های مرتبط با خودرو، به‌ویژه شخص ثالث و بدنه اتومبیل، بیشترین تعداد متقاضیان دریافت خسارت و بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان را دارند و اجرای این طرح در این بخش‌ها می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در تسهیل خدمات‌رسانی به مردم داشته باشد.