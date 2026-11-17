باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خبری اعلام کرد: دقایقی پیش، در ادامه عملیات‌های موفق رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه تجهیزات ارتش متجاوز آمریکا، یک فروند دیگر از پهپاد‌های MQM-۱۷۰ این کشور، طی یک عملیات دقیق و موفق جنگ الکترونیک توسط متخصصان نیروی هوافضای سپاه، در آسمان جنوب قشم تحت کنترل قرار گرفت و به‌صورت کاملاً سالم بر زمین نشانده شد.

این روابط عمومی در ادامه آورده است: با شکار این پرنده، شمار پهپاد‌های MQM-۱۷۰ به غنیمت گرفته‌شده به ۹ فروند رسید. تداوم انهدام و به غنیمت گرفتن تجهیزات پیشرفته آمریکایی، گویای آن است که آمار خسارت‌های سنتکام چنان افزایش یافته که ظاهراً شمارش آن نیز از دست فرماندهان این ستاد خارج شده است.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌افزاید: افسران جوان و نخبه نیروی هوافضای سپاه، با اتکا به دانش بومی و ابتکار عمل در عرصه جنگ الکترونیک، بار دیگر نشان دادند که برتری فناورانه ادعایی آمریکا، تضمینی برای مصونیت تجهیزات نظامی این کشور نیست.

در اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید شده است: آسمان ایران عرصه آزمون و خطای متجاوزان نخواهد بود و دشمن آمریکایی باید بداند که هرگونه تحرک خصمانه، با پاسخ مقتدرانه مدافعان کشور مواجه خواهد شد.