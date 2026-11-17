باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مهدی قمصریان، مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از سال ۱۳۹۵ تاکنون با پرداخت رقمی بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال، از زندانی شدن ۶۱ نفر از بانوان مسبب حوادث رانندگی که راکب موتورسیکلت و فاقد گواهینامه رانندگی و بیمه‌نامه شخص ثالث بوده‌اند، جلوگیری کرده است.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: با توجه به افزایش استفاده بانوان از موتورسیکلت، پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم شرایط فعلی، تعداد پرونده‌های مرتبط با این موضوع افزایش یابد. از این‌رو، فراهم‌سازی زمینه قانونی صدور گواهینامه برای بانوان می‌تواند گامی مؤثر در پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی و مالی، کاهش پرونده‌های قضایی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی به خانواده‌ها و صندوق باشد.