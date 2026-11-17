باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - علیرضا رحیمی، رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرج، در برنامه «نگاه مردم» سیمای البرز با اشاره به چالش‌های بافت متراکم اسلام‌آباد، اظهار داشت که توسعه زیرساخت‌ها در این منطقه با اولویت‌های مشخصی در حال انجام است.

رحیمی با بیان اینکه اسلام‌آباد در اولویت‌های توسعه شهری قرار دارد، گفت: «تاکنون بیش از ۷۰ درصد از گذرها و معابر این محله بازسازی و آسفالت شده‌اند. همچنین مرحله نخست طرح رینگ پیرامونی اسلام‌آباد با موفقیت به بهره‌برداری رسیده است.

وی در ادامه افزود: «برای تکمیل مرحله دوم رینگ پیرامونی و اتصال آن به خیابان شریعتی، تملک برخی املاک باقی‌مانده در خیابان‌های شریعتی، مجاهد و مازنی در دستور کار قرار دارد. این اقدام باعث می‌شود دسترسی خودروهای امدادی و خدماتی به قلب محله بسیار آسان‌تر شود.

رئیس کمیسیون عمران همچنین از پیشرفت در زیرساخت‌های خدماتی خبر داد و گفت: «در زمینه شبکه فاضلاب، از سال ۱۴۰۱ بخش قابل‌توجهی از محدوده اسلام‌آباد به شبکه شهری متصل شده است و شهرداری برای تکمیل این مسیرها و رفع مشکلات ناشی از شیب زمین و آب‌های زیرزمینی، همکاری‌های لازم را با دستگاه‌های اجرایی دارد.