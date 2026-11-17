باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - رضا فیض، مدیر ساماندهی تپه اسلام‌آباد در برنامه «نگاه مردم» سیمای البرز، در پاسخ به نگرانی‌های ساکنان درباره نحوه قیمت‌گذاری املاک، از یک نکته کلیدی سخن گفت: «در صورتی که ساکنان بتوانند زنجیره مالکیت و قولنامه‌های خود را از قراردادهای اولیه تا زمان حاضر اثبات کنند، ارزش عرصه زمین نیز در محاسبات لحاظ خواهد شد.

وی توضیح داد: «پس از احراز شرایط مالکیت، حدود ۷۰ درصد از ارزش عرصه در کنار ارزش اعیان و بنای ساختمان، در فرایند کارشناسی لحاظ می‌گردد تا قیمت نهایی به درستی محاسبه شود.

فیض با تأکید بر این نکته که تعیین قیمت مستقیماً توسط شهرداری انجام نمی‌شود، خاطرنشان کرد: «ارزیابی املاک توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام می‌گیرد و شهرداری صرفاً در اجرای فرایندها نقش دارد. همچنین، مالکان در صورت داشتن اعتراض به مبلغ تعیین شده، حق دارند درخواست ارزیابی مجدد کنند که این فرایند می‌تواند از کارشناسی تک‌نفره به هیئت سه‌نفره ارتقا یابد.

مدیر ساماندهی تپه اسلام‌آباد با اشاره به پیشرفت‌های انجام شده در صدور اسناد، اعلام کرد: «تاکنون حدود ۵ هزار سند به نام شهرداری صادر شده و ۳۰۰ مورد نیز برای انتقال سند به ساکنان واجد شرایط، قطعی شده است.» وی در پایان از ساکنان خواست برای پیگیری دقیق وضعیت مدارک و مالکیت، به دفتر نظارت و پیگیری طرح مراجعه کنند.