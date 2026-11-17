باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - فاطمه محمدبیگی نایب‌رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا تحقیق و تفحص از حوزه دارو از دستورکار مجلس خارج شده است؟، گفت: بنده چنین خبری ندارم؛ البته فشارهای زیادی وارد می‌شود تا مجلس از فرایند تذکر، سؤال، بررسی و تحقیق و تفحص در این زمینه خودداری کند، اما ما محکم ایستاده‌ایم و این فرایند ادامه دارد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس اظهار کرد: اکنون سه تحقیق و تفحص در کمیسیون بهداشت مطرح است که به دو مورد رسیدگی شده و یک مورد نیز روی میز کمیسیون قرار دارد. همچنین تحقیق و تفحص می‌تواند با ادامه روند، در صحن علنی مجلس نیز پیگیری شود.

این نماینده مجلس می‌گوید ما همچنان بررسی‌های نظارتی خود را در کمیسیون بهداشت در این موضوع ادامه می‌دهیم. یافته‌هایی نیز داشته‌ایم که نیاز به رسیدگی توسط دستگاه قضایی دارد. کم‌کاری‌ها، نقص عملکرد یا ترک فعل نیز دیده شده است که باید به این موارد رسیدگی ویژه شود.

عضو فراکسیون جمعیت و خانواده مجلس بیان کرد: طبیعتاً حوزه غذا و دارو و تأمین تجهیزات پزشکی برای کاهش آلام بیماران و درمان آن‌ها بسیار مهم است و ضعف در این حوزه می‌تواند منجر به افزایش بار بیماری‌ها یا خدای‌نکرده انصراف مردم از درمان شود که گزارش‌هایی در این زمینه داریم.

محمدبیگی تاکید کرد: از آنجا که بحث دارو، بازی با جان مردم است و ما وظیفه داریم سلامت مردم را تأمین کنیم، از همه همکارانم در مجلس می‌خواهم بحث تحقیق و تفحص از دارو را به شکل ویژه پیگیری کنند تا ان‌شاءالله شاهد اصلاح روند تأمین و توزیع غذا، دارو و تجهیزات پزشکی باشیم.

نایب‌رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه برای جلوگیری از افزایش گرانی دارو چه تدابیری اندیشیده شده است؟، اظهار کرد: ما در این خصوص اخیراً دو الی سه جلسه برگزار کردیم. تقریباً از سال گذشته، هر هفته کمیسیون به موضوع قیمت دارو ورود کرده است. کمیته دارو همیشه فعال بوده و ما هم به شکل موردی و هم به شکل کلی به این موضوع پرداخته‌ایم.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس بیان کرد: جلسه‌ای نیز در مورد سامانه‌های الکترونیک، مثل تیتک و سایر سامانه‌های شفاف‌کننده حوزه تأمین دارو، عرضه دارو و تجهیزات پزشکی برگزار کردیم.

محمدبیگی گفت: به‌عنوان رئیس کمیته سلامت الکترونیک، چندین جلسه با حوزه فناوری اطلاعات وزارت بهداشت برای تکمیل سامانه‌ها و نظارت سامانه‌ای و برخط داشته‌ایم. همچنین برنامه‌ای برای اصلاح سامانه تیتک داشتیم که به‌زودی باید این کار انجام شود.

نایب‌رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: در صورت عدم تحقق این موارد، قطعاً سؤال از وزیر و فرایندهای دیگر نظارتی در دستورکار خواهد بود.