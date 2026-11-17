باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - فرزین بهنامی‌فر در برنامه «نگاه مردم» سیمای البرز، با تبیین اهداف درگاه ملی مجوزها، تأکید کرد که این سامانه با هدف شفاف‌سازی فرایندها و کاهش ارتباط «چهره‌به‌چهره» میان متقاضیان و مسئولان، راه را بر فساد اداری و مراجعات بی‌مورد می‌بندد.

بهنامی‌فر با اشاره به مدیریت این درگاه توسط وزارت اقتصاد، گفت: «یکی از اصلی‌ترین اهداف این طرح، حذف مجوزهای غیرضروری و یکسان‌سازی رویه‌ها است. در گذشته، بسیاری از فعالیت‌ها نیازمند مجوزهای موازی و اضافی بود که اکنون با حذف آن‌ها، سرعت فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته است.»

وی در ادامه با اشاره به مکانیزم پاسخگویی دستگاه‌ها گفت: «در نظام جدید، دستگاه‌های اجرایی موظف به پاسخگویی در مهلت زمانی مشخص هستند. حتی در برخی موارد، اگر دستگاه مسئول در بازه زمانی تعیین‌شده پاسخی ندهد، سامانه به‌صورت خودکار فرایند تأیید را طی می‌کند تا از توقف فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری شود.

مدیرکل امور اقتصادی البرز همچنین به آمار ثبت درخواست‌ها اشاره کرد و افزود: «در سال جاری (۱۴۰۵)، تاکنون بیش از ۴۰ هزار درخواست در این درگاه ثبت شده که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها به‌صورت کاملاً برخط و بدون نیاز به تبادل حتی یک برگ کاغذ، به مرحله صدور رسیده است.