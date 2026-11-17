باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - میر ابراهیم صدیق با اشاره به تحول در فرآیند صدور مجوزها و جایگزینی سیستم‌های الکترونیک به جای مراجعات حضوری، تأکید کرد که با کاهش بروکراسی اداری و پاسخگویی سریع دستگاه‌ها، مسیر برای بازگشت واحدهای نیمه‌تعطیل به چرخه تولید هموار شده است.

مدیرکل جذب و سرمایه‌گذاری استانداری البرز، در برنامه «نگاه مردم» با ارائه آماری از روند سرمایه‌گذاری در استان، اظهار داشت: «در حالی که در سال گذشته حدود ۱۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده بود، در هفت‌ماهه سال جاری شاهد جهشی بزرگ و رسیدن این رقم به بیش از ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار هستیم.»

صدیق با اشاره به تحول در ساختار اداری، از پایان دوران «مراجعات متعدد و امضاهای طلایی» سخن گفت و افزود: «با توسعه دولت الکترونیک، فرآیند صدور مجوزها از حالت سنتی و پراکنده به حالت یکپارچه درآمده است. اکنون دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در مهلت قانونی به استعلام‌ها پاسخ دهند و عدم پاسخگویی، مسئولیت مستقیم بر عهده دستگاه مربوطه خواهد بود.

وی با تأکید بر لزوم حضور میدانی مدیران در کنار سرمایه‌گذاران، خاطرنشان کرد: «بر اساس دستور استاندار، روزهای سه‌شنبه در اتاق بازرگانی، جلسات ویژه‌ای برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی برگزار می‌شود تا نیاز به مراجعه حضوری به استانداری کاهش یابد. هدف ما این است که سرمایه‌گذاران به‌جای فرار از موانع اداری، با اطمینان در استان البرز سرمایه‌گذاری کنند.

مدیرکل جذب و سرمایه‌گذاری البرز همچنین با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شهرک‌های صنعتی، بر ضرورت احیای واحدهای نیمه‌فعال تأکید کرد و گفت: «بجای ساخت شهرک‌های جدید، اولویت ما استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و بازگرداندن واحدهای صنعتی با ظرفیت پایین به چرخه تولید کامل است.