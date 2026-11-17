باشگاه خبرنگاران جوان -امیرحسن رحیمی روز دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سرپل‌ذهاب که با حضور امام جمعه، فرمانده سپاه ناحیه، فرمانده تیپ ۷۱ پیاده مکانیزه صاحب‌الزمان (عج) پادگان ابوذر، اعضای شورای تأمین، با اشاره به اهمیت میزبانی از پیکر مطهر شهید گمنام اظهار کرد: مقدمات لازم برای برگزاری این آیین فراهم شده و همه دستگاه‌های اجرایی باید با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات خود برای استقبال شایسته از این شهید والامقام مشارکت کنند.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی مجموعه‌های شهرستان افزود: فضاسازی محیطی، آذین‌بندی خیابان‌های اصلی شهر و همکاری نزدیک ادارات با سپاه ناحیه برای اجرای برنامه‌های هفته بسیج از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.

فرماندار سرپل‌ذهاب همچنین با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی در آماده‌سازی محل مراسم، خواستار مشارکت همه ادارات برای احداث یادمانی در شأن شهید گمنام در پادگان ابوذر شد تا این مجموعه به مکانی برای پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده تبدیل شود.

فرماندار سرپل‌ذهاب: دوکوهه غرب کشور آماده برگزاری آیین تشییع و تدفین شهید گمنام است

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بارندگی بیش از ۸۰ میلی‌متری طی حدود ۳۶ ساعت در شهرستان، آمادگی و اقدامات پیشگیرانه مجموعه مدیریت بحران را در مدیریت شرایط مؤثر دانست و از تلاش دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مجموعه‌های خدمات‌رسان برای پیشگیری از بروز مشکلات و رسیدگی به وضعیت مناطق مختلف قدردانی کرد.

پادگان ابوذر سرپل‌ذهاب که به دوکوهه غرب کشور شهرت دارد، از مراکز مهم استقرار و پشتیبانی نیرو‌های نظامی در جبهه‌های غرب در دوران دفاع مقدس بود و به دلیل نقش‌آفرینی رزمندگان در مقابله با دشمن بعثی، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ مقاومت منطقه دارد.

این پادگان در دوران جنگ تحمیلی بار‌ها هدف حملات هوایی رژیم بعث عراق قرار گرفت و بمباران ۱۶ اسفند ۱۳۶۳ آن از حوادث تلخ و ماندگار دفاع مقدس در غرب کشور به شمار می‌رود.

امام جمعه سرپل‌ذهاب نیز در این نشست با گرامیداشت هفته بسیج، بر ضرورت تحقق عملی فرهنگ بسیجی در رفتار، عملکرد و مسئولیت‌پذیری مدیران تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین سلیمی با اشاره به تعبیر ماندگار امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «بسیج لشکر مخلص خداست»، اظهار کرد: اخلاص زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که در میدان عمل و خدمت صادقانه به مردم تجلی پیدا کند.

وی افزود: مسئولیت و جایگاه مدیریتی به‌تنهایی نشان‌دهنده تفکر بسیجی نیست، بلکه مسئول بسیجی باید با روحیه جهادی، حضور در میدان خدمت و تلاش بی‌منت برای حل مشکلات مردم، این تفکر را در عمل به نمایش بگذارد.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با اشاره به آیین تشییع شهید گمنام نیز گفت: همه ما باید خانواده این شهید باشیم؛ برادر، خواهر، پدر و مادر او باشیم و با حضور مؤثر و انقلابی خود نشان دهیم که این شهید در میان مردم تنها نیست.

سلیمی با تأکید بر ضرورت حضور حداکثری مدیران و مشارکت گسترده مردم در این مراسم، خواستار فراهم کردن زمینه استقبال شایسته از پیکر مطهر شهید گمنام شد.

وی همچنین معرفی حجت‌الاسلام رسول داستانی به‌عنوان دبیر امور مساجد شهرستان را یادآور شد و بر همکاری مدیران دستگاه‌های اجرایی برای تقویت جایگاه مساجد و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی این مراکز تأکید کرد.

امام جمعه سرپل‌ذهاب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت مطالبه‌گری و انتقادپذیری مدیران اظهار کرد: مدیران باید با سعه‌صدر، انتقادات و مطالبات مردم را بشنوند و برای رفع مشکلات تلاش کنند؛ تریبون نماز جمعه نیز محلی برای پیگیری مطالبات مردم است و هدف از تذکرات و انتقادات، تقابل با مسئولان نیست، بلکه اصلاح امور و کمک به پیشرفت شهرستان است.

فرمانده سپاه سرپل‌ذهاب نیز در این نشست با تشریح برنامه‌های هفته بسیج ۱۴۰۵، شعار محوری امسال را «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» اعلام کرد.

سرهنگ مجتبی کاکایی با بیان اینکه بسیج تنها یک نیروی نظامی نیست، بلکه نماد یک تفکر و فرهنگ انقلابی و مردمی است، گفت: بسیج طی ۴۷ سال گذشته در عرصه‌های مختلف نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همواره در کنار انقلاب و مردم حضور داشته و در مسیر خدمت‌رسانی و دفاع از ارزش‌های نظام نقش‌آفرینی کرده است.

وی از اجرای برنامه‌های مختلف در سطح شهرستان خبر داد و افزود: اجرای طرح حکمرانی محله‌محور و خدمت‌رسانی در محلات و روستاها، برپایی میز خدمت با لباس بسیجی، دیدار اقشار بسیج با امام جمعه و برگزاری میدان تیر ویژه مسئولان ادارات از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در هفته بسیج است.

فرمانده سپاه سرپل‌ذهاب ویزیت رایگان، سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا، برگزاری محافل قرآنی، نشست‌های بصیرتی و برنامه‌های فرهنگی و ورزشی را از دیگر برنامه‌ها برشمرد و گفت: برنامه‌های ویژه بانوان و رزمایش خودحفاظتی نیز در این هفته اجرا خواهد شد.

کاکایی با اشاره به تقارن برنامه‌های هفته بسیج با تشییع پیکر شهید گمنام، این آیین را فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا دانست و از مردم شهیدپرور سرپل‌ذهاب خواست با حضور گسترده خود در این مراسم، بار دیگر وفاداری به فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش بگذارند.

فرمانده تیپ ۷۱ پیاده مکانیزه صاحب‌الزمان (عج) پادگان ابوذر نیز با اشاره به جایگاه تاریخی این مجموعه در دوران دفاع مقدس گفت: پادگان ابوذر به‌عنوان دوکوهه غرب کشور، نماد ایثار، مقاومت، شهادت و ازخودگذشتگی رزمندگان اسلام است.

امیر سرتیپ دوم رضا یاوری با اعلام اختصاص یک شهید گمنام به یادمان دوکوهه غرب کشور اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، این شهید والامقام برای خاکسپاری به پادگان ابوذر اختصاص یافته و مقدمات میزبانی شایسته از پیکر مطهر این لاله گمنام فراهم شده است.

وی با بیان اینکه شهید گمنام خانواده‌ای ندارد که در مراسم تشییع در کنار او حضور داشته باشند، افزود: همه ما باید در عمل ثابت کنیم که برادر، خواهر، پدر و مادر این شهید هستیم و با حضور انقلابی و جهادی خود، خانواده او باشیم.

آیین تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید گمنام روز سه‌شنبه ۲۶آبانماه در پادگان ابوذر سرپل‌ذهاب برگزار می‌شود.