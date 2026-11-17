باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز با انتقاد از صدور کارت‌های بازرگانی برای افراد فاقد اهلیت، تأکید کرد که در کنار تسهیل امور، باید «صلاحیت تجاری» متقاضیان نیز به دقت بررسی شود تا از بروز آسیب‌های اقتصادی جلوگیری گردد.

احمد غلامی خشگناب در برنامه «نگاه مردم» سیمای البرز، ضمن اشاره به عملکرد درگاه ملی مجوزها، خاطرنشان کرد که اگرچه تسهیل صدور پروانه‌های فعالیت برای بخش خصوصی ضروری است، اما نباید به بهای نادیده گرفتن صلاحیت متقاضیان تمام شود.

وی با اشاره به یک چالش جدی در حوزه تجارت گفت: «در حال حاضر، برخی افراد با کمترین شرایط ممکن اقدام به دریافت کارت بازرگانی می‌کنند که این موضوع منجر به ایجاد پدیده کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و اجاره‌ای شده است. این روند، علاوه بر عدم انجام تعهدات ارزی، اعتبار نظام بازرگانی را نیز با چالش مواجه می‌کند.»

غلامی خشگناب با یادآوری نقش اتاق بازرگانی به عنوان «پارلمان بخش خصوصی» و مشاور سه قوه، تأکید کرد که این نهاد وظیفه دارد مطالبات فعالان اقتصادی را به سطوح عالی حاکمیتی منتقل کند. وی همچنین افزود: «در البرز با وجود محدودیت‌های جغرافیایی و منابع (آب و انرژی)، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بسیار بالایی وجود دارد که مدیریت هوشمندانه آن‌ها نیازمند هماهنگی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی است.

دبیرکل اتاق بازرگانی البرز در پایان ضمن ستایش حمایت‌های استاندار و معاون هماهنگی امور اقتصادی استان از بخش خصوصی، از فعالان اقتصادی خواست برای پیگیری مشکلات خود از ظرفیت‌های تخصصی اتاق و جلسات هفتگی روزهای سه‌شنبه استفاده کنند.