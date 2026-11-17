باشگاه خبرنگاران جوان -مجید فرهزاد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری گفت: مانور مشترک مدیریت آب و برق با محوریت هوشمندسازی و مدیریت تلفات انرژی به‌صورت بر خط برگزار شد که طی آن ۸ چاه غیر مجاز دارای انشعاب برق غیرمجاز و ۱۳ مورد چاه دارای تخلف مازاد الگوی مصرف، با تلاش اکیپ‌های عملیاتی آب و برق استان و همکاری نیروی‌های انتظامی قطع و چاه‌های غیرمجاز نیز مسدودسازی شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری افزود: این مانور با همکاری شرکت آب منطقه‌ای استان و شرکت توزیع نیروی برق با هدف تقویت هماهنگی بین دو مجموعه برای برخورد با چاه‌های غیرمجاز، دارای اضافه برداشت و دارای انشعاب برق غیرمجاز و حفاری‌های غیرمجاز اجرا شد.

منبع: روابط‌عمومی شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری