باشگاه خبرنگاران جوان - بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات مقام‌های آمریکایی مبنی بر اینکه «برای کسانی که شمشیر در دست دارند، از قانون سخن نگویید»، در شبکه ایکس نوشت: جهان پیش‌تر به وضعی فجیع به‌خاطر بی‌تفاوتی در قبال این منطق، تقاص پس داده است؛ هیتلر پس از آتش‌سوزی رایشتاگ، به نام امنیت ملی وضعیت اضطراری اعلام کرد و با تعلیق حقوق اساسی، راه را بر استقرار دیکتاتوری گشود. هیتلر قانون را یک‌باره انکار نکرد؛ ابتدا به نام ضرورت، آن را از درون تهی کرد.

وی ادامه داد: امروز نیز وقتی جنگ علیه ایران با ادعا‌های اخلاقی و امنیتی توجیه می‌شود، اما همان قدرت خود را از پاسخ‌گویی حقوقی مستثنا می‌کند، جامعه جهانی نباید خود را در امن و امان ببیند. اگر آمریکا معتقد است بخاطر در دست داشتن شمشیر نباید از قانون تبعیت کند، جامعه جهانی چگونه بین این منطق و منطق داعش تفاوت می‌گذارد.

بقائی افزود: نظم بین‌المللی درست در لحظه‌ای فرو می‌ریزد که قدرتمندان برای خود حقی قائل شوند که برای دیگران به رسمیت نمی‌شناسند.

وی نوشت ک جیمز مدیسون، یکی از پدران بنیان‌گذار آمریکا، در مجموعه مقالات فدرالیست (شماره ۵۱) نوشت: «نخست باید حکومت را قادر ساخت بر مردم حکومت کند؛ و سپس آن را واداشت که خود را مهار کند.» ملت آمریکا باید از این سخنان روبیو احساس خطر شدید کند، زیرا قدرتی که نتواند خود را مهار کند، دیر یا زود آزادی دیگران را منکوب خواهد کرد.