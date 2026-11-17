باشگاه خبرنگاران جوان - امروزه با افزایش جمعیت به ویژه در سطح کلانشهرها، تردد در سطح شهر با خودرو‌های شخصی بصورت یک دغدغه برای شهروندان تبدیل شده وموجب آلودگی‌های شدید زیست محیطی، تراکم‌های ترافیکی زیاد و خسته‌کننده، اتلاف زیاد وقت شهروندان شده است.

به همین منظور روزانه مسافران بسیاری برای کاهش حجم ترافیکی و رسیدن سریع به مقصد از وسایل حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس‌های تندرو یا BRT تردد می‌کنند. اما این روز‌ها تردد خودرو‌های شخصی از مسیر خط ویژه اتوبوس‌های تندرو علاوه بر ایجاد ترافیک سنگین، موجب اتلاف وقت و کلافگی مسافران شده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تردد خودرو‌های شخصی حد فاصل میدان رسالت تا سید خندان شهر تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام، متاسفانه روزانه صاحب تخلفات خودرو‌های شخصی در مسیرخط ویژه اتوبوس حد فاصل میدان رسالت تا سید خندان در شهر تهران هستیم. مسیری که منجر به ایجاد ترافیک سنگین برای اتوبوس‌ها شده و نارضایتی مردم را در پی دارد. با وجود پیگیری و اعلام موضوع متاسفانه هیچ اقدامی جهت رفع این مشکل صورت نگرفته است. لطفا پیگیری کنید.