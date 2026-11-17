باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - استیو بنن، مشاور ارشد سابق دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که به‌شدت با طرح «اسرائیل اول» و کشاندن دوباره آمریکا به جنگ با ایران مخالف بوده است.

بنن در گفت‌و‌گو با روزنامه «تلگراف» که شامگاه دوشنبه منتشر شد، تاکید کرد که واشنگتن باید به همان عملیات نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران در ژوئن ۲۰۲۵ (جنگ ۱۲ روزه) بسنده می‌کرد.

وی گفت: «اگر موضوع صرفا تسلیحات هسته‌ای بود، دونالد ترامپ با اجرای عملیات چکش نیمه‌شب به هدف خود دست یافته بود.»

بنن در ادامه گفت: «اگر بار دیگر تحت تاثیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، یا همان دولت پنهان، پروژه اسرائیل اول، شبکه فاکس‌نیوز، رابرت مرداک، تل‌آویو، مارک لوین، بن شاپیرو و تمام آن جریان قرار نمی‌گرفتید، با این شکست سنگین مواجه نمی‌شدیم و امروز در این وضعیت نبودیم.»

بنن نهاد‌ها و چهره‌های نام‌برده را مسئول بازگرداندن آمریکا به رویارویی نظامی دانست و معتقد بود که ورود مجدد واشنگتن به جنگ پس از جنگ ۱۲ روزه قابل اجتناب بود؛ به‌شرط آنکه مداخله آمریکا صرفا به هدف قرار دادن برنامه هسته‌ای ایران محدود می‌شد.

این اظهارات بنن پس از شکست‌های حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سوم نوامبر جاری مطرح شده است. بنن پیش‌تر نیز نتایج این انتخابات را به عدول از وعده‌های جنبش «ماگا»، به‌ویژه تعهد به پرهیز از ورود به جنگ‌های خارجی، و همچنین سیاست‌های مرتبط با رژیم تروریستی اسرائیل و جنگ علیه ایران مرتبط دانسته بود.

استیو بنن، مشاور سیاسی و استراتژیست آمریکایی بود که در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، سمت مشاور ارشد راهبردی وی در کاخ سفید را بر عهده داشت. او همچنین از چهره‌های تاثیرگذار در کارزار انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۱۶ به شمار می‌رود.

منبع: المیادین