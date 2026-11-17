باشگاه خبرنگاران جوان -مهدی برجی مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت: سازمان بهزیستی با هدف صیانت از حقوق کودکان و تقویت رویکرد خانواده‌محوری، در حال حاضر حمایت از ۲۱۲۰ کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست را که به‌جای ماندن در مراکز شبه‌خانواده، در کانون گرم خانواده و در کنار مادران، اقوام و جد پدری زندگی می‌کنند یا پس از ۱۸ سالگی مستقل شده‌اند، عهده‌دار است و ماهیانه بیش از ۱۸ میلیارد تومان کمک هزینه در قالب سه سرانه حمایتی، پرداخت می‌کند.

وی ادامه داد: کمک‌هزینه امداد بسته به شرایط هر فرد متفاوت بوده و طبق دستورالعمل، مبالغ آن متغیر و بین ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان متغیر است. بخشی از این منابع حمایتی به جوانانی اختصاص دارد که پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و ترخیص از مراکز شبه‌خانواده، زندگی مستقل خود را آغاز کرده‌اند و حمایت از آنها مشروط به ادامه تحصیل یا استمرار خدمت سربازی است.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت: گروه دیگر، کودکان زیر ۱۸ سالی هستند که با احکام قضایی نزد خانواده‌های جایگزین، خویشاوندان یا مادران زیستی خود سکونت دارند، کودکانی که سرپرست مؤثر خود را به دلیل فوت، زندان یا اعتیاد از دست داده‌اند؛ مشروط بر اینکه مادران این فرزندان پرونده مستقلی در دفاتر زنان سرپرست خانوار بهزیستی یا کمیته امداد نداشته باشند.

برجی با اشاره به خدمات مازاد بر مستمری، خاطرنشان کرد: علاوه بر پرداخت سرانه‌های ماهیانه، امسال تمرکز ویژه‌ای بر پوشش هزینه‌های درمان این کودکان صورت گرفته است، به طوری که با جمع‌آوری فاکتور‌ها و آمار‌های مربوطه، فرآیند جبران هزینه‌های درمان برای خانواده‌های واجد شرایط در حال پیگیری و اقدام است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه پیگیری وضعیت تحصیلی و نظارت دقیق مددکاران بر روند زندگی این کودکان در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با ارائه خدمات مشاوره‌ای و حمایت‌های مستمر، بستر مناسبی را برای رشد سالم و آینده روشن این فرزندان در کانون گرم خانواده فراهم کنیم.

منبع: ایسنا