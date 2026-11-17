باشگاه خبرنگاران جوان - محمد سرور در این بازدید میدانی که روز گذشته(۲۵ آبان) با همراهی مهدی شعبانی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان ایلام و رضا معمارزاده، رئیس اورژانس دزفول انجام شد، از نزدیک روند خدمات‌رسانی درمانی به آسیب‌دیدگان سانحه جاده‌ای محور دشت‌عباس به مورموری را بررسی کرد.

معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور روز سه‌شنبه در این باره به خبرنگاران، اظهار کرد: با توجه به وقوع حادثه در نقطه مرزی استان‌های ایلام و خوزستان، نحوه ارتباط، مدیریت فوریت‌ها و همکاری هم‌افزای تیم‌های عملیاتی دو استان در ارائه خدمات فوری به آسیب‌دیدگان از محورهای اصلی این بررسی بود.

وی افزود: میزان مشارکت، همکاری و هماهنگی میان‌بخشی سایر نهادهای امدادی و خدماتی حاضر در صحنه حادثه نیز ارزیابی شد تا با تحلیل نقاط قوت و برطرف‌کردن کاستی‌های احتمالی، روند شتاب‌بخشی به خدمات‌رسانی در سوانح مشابه بهبود یابد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان ایلام نیز با ارائه گزارشی از اقدام‌های انجام‌شده، بر نقش مهم پایگاه‌های جاده‌ای منطقه در پاسخگویی سریع به حوادث سنگین تاکید کرد و هماهنگی میان کادر درمان، آمبولانس‌ها و اتاق‌های فرمان دو استان را شایسته قدردانی دانست.

به گزارش ایرنا، شامگاه ۲۴ آبان‌ماه یک دستگاه اتوبوس حامل ۳۰ نفر از کارکنان شرکت پتروپالایش (NGL ۳۱۰۰) دهلران در محور ارتباطی دشت‌عباس به سمت مورموری واژگون شد.

در این حادثه تلخ، متأسفانه تا کنون ۱۳ نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند و ۱۷ نفر دیگر دچار جراحت‌های گوناگون شدند که کادر امدادی فوریت‌های پزشکی با حضور در محل، اقدام‌های اولیه حیاتی را آغاز کردند.

مصدومان این حادثه پس از پایش اولیه و تثبیت وضعیت، برای ادامه مراحل درمان و مراقبت‌های تخصصی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان‌های ایلام و خوزستان منتقل شدند.

علت وقوع این حادثه مرگبار و ابعاد فنی آن از سوی کارشناسان پلیس‌راه و دستگاه‌های مسئول در دست بررسی و اعلام رسمی است.