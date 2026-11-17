باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارشی از مؤسسه نظرسنجی «جی‌ال پارتنرز» که روز دوشنبه منتشر شد، بیش از یک‌سوم، معادل ۳۵ درصد از رأی‌دهندگانی که در سال ۲۰۲۴ از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، حمایت کرده بودند، در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر سال جاری شرکت نکردند. این میزان در میان افرادی که در انتخابات گذشته به کامالا هریس، معاون وقت رئیس‌جمهور و نامزد حزب دموکرات، رأی داده بودند، ۲۲ درصد بود.

این گزارش با عنوان «کناره‌گیری از موج؛ چگونه میزان مشارکت، نه تغییر گرایش رأی‌دهندگان، موج آبی را رقم زد»، نشان می‌دهد که شمار زیادی از رأی‌دهندگان بدون تحصیلات دانشگاهی، ساکنان مناطق روستایی و بازنشستگان حامی ترامپ در انتخابات شرکت نکردند؛ مسئله‌ای که پیش از آنکه تغییر گرایش سیاسی رأی‌دهندگان نقشی ایفا کند، عملاً به شکست جمهوری‌خواهان در حفظ اکثریت انتخاباتی منجر شد.

بر اساس این تحلیل، ۴۶ درصد از رأی‌دهندگان ترامپ در سال ۲۰۲۴ که تحصیلات دانشگاهی نداشتند، ۳۹ درصد از رأی‌دهندگان ساکن مناطق روستایی و ۴۴ درصد از افراد بالای ۶۵ سال در انتخابات سال ۲۰۲۶ شرکت نکردند.

این بررسی بر پایه نظرسنجی از هزار نفر در روز انتخابات و بیش از ۳۰ هزار مصاحبه انجام‌شده در جریان کارزار انتخاباتی صورت گرفته است. نتایج آن نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد از افزایش حمایت از دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای، ناشی از تغییر میزان مشارکت رأی‌دهندگان بوده است، نه تغییر موضع سیاسی آنان.

بر اساس این گزارش، از مجموع ۱۵ واحد درصد تغییر در نتیجه انتخابات به سود دموکرات‌ها ـ از برتری ۲ واحد درصدی جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۲۴ به برتری ۱۳ واحد درصدی دموکرات‌ها در سال ۲۰۲۶ ـ، ۱۰ واحد درصد به افزایش مشارکت رأی‌دهندگان و پنج واحد درصد دیگر به تغییر گرایش سیاسی آنان مربوط بوده است.

تنها اندکی کمتر از یک نفر از هر ۱۰ رأی‌دهنده ترامپ، معادل ۸ درصد، در انتخابات اخیر به نامزد‌های دموکرات رأی دادند.

دموکرات‌ها در میان رأی‌دهندگانی که مخالفت شدیدی با ترامپ داشتند، با اختلاف ۹۰ واحد درصدی پیروز شدند. حدود ۴۸ درصد از رأی‌دهندگان دموکرات اعلام کردند که رأی آنها بیش از آنکه در حمایت از برنامه‌های حزب باشد، با هدف مخالفت با ترامپ به صندوق انداخته شده است. در همین حال، ۵۰ درصد از افرادی که در انتخابات اخیر به حزب مقابل رأی دادند، همچنان دیدگاه مثبتی نسبت به حزب جمهوری‌خواه دارند.

هزینه‌های زندگی و وضعیت اقتصادی، مهم‌ترین موضوعات مورد توجه رأی‌دهندگان بودند؛ به‌طوری‌که ۳۳ درصد از شرکت‌کنندگان در انتخابات ۲۰۲۶ یکی از این دو موضوع را عامل اصلی تصمیم خود عنوان کردند. هیچ موضوع دیگری نتوانست بیش از ۹ درصد آرا را به خود اختصاص دهد.

جیمز جانسون، مدیر مؤسس مؤسسه جی‌ال پارتنرز، در این‌باره گفت: «حتی اگر یک رأی‌دهنده هم موضع خود را تغییر نمی‌داد، حزب جمهوری‌خواه باز هم اکثریت خود را در سنا و مجلس نمایندگان از دست می‌داد.»

منبع: آناتولی