باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - دویست‌و‌یکمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه، ۲۶ آبان) که به صورت ترکیبی (بخشی از نمایندگان به صورت حضوری و بخشی به صورت وبیناری) با ریاست علی نیکزاد آغاز به‌کار کرد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد:

ارائه گزارش رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بند (الف) ماده (۵۳) قانون بانک مرکزی

انتخاب نمايندگان عضو و ناظر در مجامع و شوراها (۱۲ مورد)

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امورگمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز