باشگاه خبرنگاران جوان - «محمدرضا عارف» امروز سه‌شنبه با انتشار پیامی با تسلیت ارتحال آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی، این مرجع عالی‌قدر را از استوانه‌های حوزه‌های علمیه و چهره‌های برجسته فقاهت و اصول توصیف کرد و فقدان ایشان را ضایعه‌ای سنگین برای حوزه‌های علمیه و جهان تشیع دانست.

متن کامل پیام محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ارتحال عالم ربانی، فقیه عالی‌قدر و مرجع بزرگ جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (رضوان‌الله تعالی علیه)، موجب تأثر و اندوه عمیق شد.

آن مرجع عظیم‌الشأن، از برجسته‌ترین چهره‌های فقاهت و اصول و از استوانه‌های حوزه‌های علمیه بودند که عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف ناب اسلام و مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام)، تربیت شاگردان برجسته و پاسداری از میراث گران‌سنگ علمی و معنوی تشیع سپری کردند.

دهه‌ها مجاهدت علمی، تدریس و تحقیق در عالی‌ترین مراتب علوم اسلامی و اهتمام ویژه آن فقیه وارسته به تعظیم شعائر دینی و نشر معارف اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، میراثی ماندگار در تاریخ حوزه‌های علمیه و جهان اسلام بر جای گذاشته است. بی‌تردید فقدان آن عالم جلیل‌القدر، ضایعه‌ای سنگین برای حوزه‌های علمیه، جامعه روحانیت و عموم شیعیان و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت خواهد بود.

اینجانب این مصیبت بزرگ را به محضر حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، علمای اعلام، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن مرجع عالی‌قدر و به‌ویژه بیت مکرم ایشان، همچنین حضرت آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و داماد گرامی آن فقید سعید، تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی، علو درجات و حشر با اولیای الهی و ائمه اطهار (علیهم‌السلام) و برای تمامی بازماندگان، صبر و اجر مسئلت دارم.