باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به گزارش نیویورک تایمز در حساب کاربری خود نوشت: با هدف زمینه‌چینی برای دور بعدی حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی، کارشناسان آنها به نیویورک‌تایمز می‌گویند: «سد‌های نزدیک به سایت‌های موشکی ایران، کاربری دوگانه (نظامی-غیرنظامی) دارند.»

قالیباف در ادامه نوشت: «بسیار خب. قانون جدید: هر سد، بندر یا نیروگاهی که در نزدیکی یک پایگاه آمریکایی یا اسرائیلی قرار دارد، دارای کاربری دوگانه است. ما فقط منطق خودتان را به همان شکل و بدون دخل و تصرف به کار می‌بریم.»