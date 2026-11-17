باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -علی نوذرپور، رئیس سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان از تکمیل تعهدات این سازمان در اجرای پروژه‌های مرتبط با حرم حضرت معصومه(س) خبر داد و گفت: دو مجموعه در قالب این پروژه‌ها احداث شده و بهره‌برداری از آن‌ها آغاز شده است؛ همچنین پیشنهاد اتصال این دو مجموعه از طریق یک دالان یا تونل مطرح شده که اجرای آن به تأیید سازمان برنامه و بودجه و تأمین منابع مالی نیاز دارد.

نوذرپور با اشاره به روند اجرای این پروژه‌ها اظهار کرد: مجموعه نخست به مساحت حدود ۱۱ هزار مترمربع، حدود دو سال پیش به اتمام رسید و تحویل تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) شد

وی افزود: فاز دوم این پروژه نیز با مساحت حدود ۲۲ هزار مترمربع امسال تکمیل شد و با حضور معاون اول رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید و اکنون مردم از امکانات آن استفاده می‌کنند.

رئیس سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی با بیان اینکه تعهدات این سازمان در قبال تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) انجام شده است، تصریح کرد: پیشنهادی برای اتصال این دو مجموعه از طریق یک دالان یا تونل ارائه شده است، اما اجرای این طرح منوط به تأیید سازمان برنامه و بودجه و پیش‌بینی و تأمین منابع مالی مورد نیاز است.

نوذرپور تأکید کرد: در حال حاضر تعهدات سازمان در قبال آستان مقدس حضرت معصومه(س) به انجام رسیده و پروژه‌های تکمیل‌شده در اختیار مردم قرار گرفته است.