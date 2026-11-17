باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلی‌نیا، درباره وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵، گفت: در برخی از محور‌های استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان بارش برف و باران گزارش شده است.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین-کرج-تهران در محدوده پل فردیس تا پل کلاک و همچنین محور شهریار-تهران در اکثر مقاطع نیمه‌سنگین است.

سرهنگ قلی‌نیا با اشاره به محور‌های مسدود کشور، تصریح کرد: محور کرج ـ چالوس و آزادراه تهران-شمال در هر دو مسیر مسدود هستند.

به گفته وی، محور‌های هشتگرد-طالقان، پاوه-مریوان در محدوده گردنه تته و وازک-بلده نیز به دلیل شرایط موجود مسدود هستند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا به رانندگان توصیه کرد: با توجه به بارش برف و باران در برخی محور‌های کشور، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع پیدا کنند، تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند و با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب رانندگی کنند.

منبع: پلیس