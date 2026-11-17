باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی به نقل از هفت مقام آمریکایی و بر پایه اطلاعاتی غیر موثق منتشر شده، مدعی شد ایران در حال بررسی سناریو‌هایی برای هدف قرار دادن مقام‌های ارشد دولت آمریکا با استفاده از بمب کثیف یا سلاح شیمیایی در واشنگتن است؛ ادعایی که در شرایط تشدید تنش‌ها و فشار‌های سیاسی و نظامی واشنگتن علیه تهران مطرح شده است.

منابع ناشناس آمریکایی مدعی شده اند اطلاعات مورد ادعای واشنگتن بیش از آنکه نشان‌دهنده وقوع قریب‌الوقوع حمله‌ای باشد، به بررسی گزینه‌های احتمالی در شرایط مختلف مربوط می‌شود. با این حال، دو منبع مدعی شده‌اند که مکان‌ها و اهداف معینی در آنها مطرح بوده است.

سخنگوی کاخ سفید نیز اعلام کرده است که دولت آمریکا همه تهدید‌های احتمالی را زیر نظر دارد، اما در حال حاضر هیچ تهدید معتبری علیه خاک این کشور وجود ندارد.

سی‌ان‌ان به نقل از مقام‌های آمریکایی، این اطلاعات را به واکنش احتمالی ایران به فشار‌های واشنگتن، از جمله حملات نظامی و محاصره اقتصادی، مرتبط دانسته است. با این حال، گزارش مذکور عمدتاً بر اظهارات منابع ناشناس استوار است و شواهد مستقلی برای اثبات ادعا‌های مطرح‌شده ارائه نمی‌کند.

طرح چنین اتهام‌هایی علیه ایران در حالی صورت می‌گیرد که تهران همواره بر مخالفت با اقدامات تروریستی و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی تأکید کرده است. از این رو، ادعا‌های مطرح‌شده را نمی‌توان بدون ارائه مستندات معتبر، فراتر از روایت و ارزیابی مقام‌های آمریکایی تلقی کرد؛ به‌ویژه آنکه واشنگتن خود در تشدید تنش‌های منطقه‌ای و اعمال فشار علیه ایران نقش داشته است.

منبع: سی ان ان