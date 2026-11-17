باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی با اشاره به جایگاه راهبردی این استان در تولید محصولات باغی کشور گفت: فارس با برخورداری از ۳۸۹ هزار و ۲۳۱ هکتار باغ بارور و تولید بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن محصولات باغی در سال جاری، رتبه نخست کشور را در سطح باغات بارور و میزان تولید محصولات باغی به خود اختصاص داده است؛ دستاوردی که بیانگر ظرفیت بالای بخش باغبانی استان در تأمین امنیت غذایی و توسعه اقتصادی کشور است.

او با تشریح ظرفیت‌های باغبانی فارس بیان کرد: تنوع اقلیمی، شرایط مناسب آب‌وهوایی، برخورداری از اراضی مستعد و ظرفیت‌های طبیعی، این استان را به یکی از قطب‌های مهم باغبانی ایران تبدیل کرده است. بر اساس آمارنامه‌های رسمی کشاورزی، سطح باغات بارور استان از ۳۵۷ هزار و ۸۴۲ هکتار در سال ۱۴۰۳ به ۳۸۹ هزار و ۲۳۱ هکتار در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته که معادل ۱۲٫۶۸ درصد از سطح باغات بارور کشور است.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس؛ میزان تولید محصولات باغی فارس نیز از ۳ میلیون و ۵۶۳ هزار و ۸۰۵ تن در سال ۱۴۰۳ به ۳ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۴۴۰ تن در سال ۱۴۰۴ رسیده است که با سهم ۱۳٫۶۱ درصدی از تولید باغی کشور، جایگاه نخست ملی را برای استان به همراه داشته است.

او با اشاره به تنوع محصولات شاخص باغی استان اظهار کرد: فارس در تولید محصولاتی همچون خرما، لیموترش، لیموشیرین، انار، انجیر خشک، انگور، خاکشیر و مرزنجوش نیز رتبه نخست کشور را دارد که این ظرفیت، نقش مهمی در تأمین نیاز بازار‌های داخلی، توسعه صادرات محصولات کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده در بخش باغبانی ایفا می‌کند.

بهجت حقیقی با توجه نقش دانش و تخصص نیروی انسانی در تحقق این دستاورد‌ها تصریح کرد: این موفقیت حاصل تلاش کارشناسان پهنه، کارشناسان باغبانی مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، کارشناسان اداره آمار و کارشناسان مدیریت باغبانی استان است که با حضور مستمر در عرصه‌های تولید، ارائه مشاوره‌های تخصصی، انتقال دانش فنی، هدایت باغداران و پیگیری مسائل و مشکلات تولیدکنندگان، زمینه توسعه کمی و کیفی محصولات باغی را فراهم کرده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: حفظ جایگاه ملی باغبانی فارس نیازمند برنامه‌ریزی علمی، ارتقای بهره‌وری منابع آب و خاک، توسعه روش‌های نوین تولید، افزایش کیفیت محصولات و حمایت از باغداران است. سازمان جهاد کشاورزی استان با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی و تخصصی خود، توسعه پایدار باغبانی و تقویت جایگاه محصولات باغی فارس در بازار‌های داخلی و صادراتی را دنبال می‌کند.

منبع: جهاد کشاورزی فارس