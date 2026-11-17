باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - احمد فعله‌گری در نشست کارگروه مدیریت بحران شرکت گاز کردستان گفت: این شرکت برای تأمین گاز بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی تلاش می‌کند، اما اگر میان تولید و مصرف ناترازی ایجاد شود، گازرسانی به منازل مسکونی در اولویت خواهد بود.

او با اشاره به آسیب‌دیدن تأسیسات تولید و انتقال گاز در رویدادهای سال جاری، مدیریت مصرف را عاملی مؤثر در پایداری خدمات دانست و افزود: کاهش دو درجه‌ای دمای محل زندگی یا کار، به تأمین گرمایش دیگر هم‌وطنان کمک می‌کند و امکان تداوم فعالیت صنایع را نیز افزایش می‌دهد.

فعله‌گری همچنین بر نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی و ترویج مصرف ایمن و بهینه گاز تأکید کرد و گفت: همکاری رسانه‌ها و صداوسیمای مرکز کردستان می‌تواند به اصلاح الگوی مصرف کمک کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان در پایان از مشترکان خواست دمای محیط را حداکثر روی۲۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنند و اخبار مربوط به شرکت را از منابع معتبر و وب‌سایت رسمی آن دنبال کنند.