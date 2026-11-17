باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا منتظری با اشاره به استقبال مؤدیان از طرح «نشان‌دار کردن مالیات» اظهار کرد: این طرح با هدف فراهم کردن امکان انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات برای مؤدیان اجرا شده و مشارکت مؤدیان در این طرح، تاکنون به تأمین مالی کامل ۱۰۲ پروژه در استان فارس منجر شده است.

او افزود: برای اجرای ۱۸۱ پروژه منتخب استان در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات، در مجموع ۱۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

مدیرکل امور مالیاتی استان فارس با بیان اینکه مشارکت مؤدیان به تکمیل پروژه‌های مورد نیاز مردم منتج می‌شود، ادامه داد: با توجه به فرصت باقی‌مانده تا پایان آبان ماه جاری، ۷۹ پروژه همچنان نیازمند تأمین اعتبار است و مؤدیان می‌توانند همزمان با پذیرش مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰، با انتخاب این پروژه‌ها، نقش مؤثری در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های اولویت‌دار استان داشته باشند.

او افزود: از جمله پروژه‌های مهم باقی‌مانده می‌توان به تکمیل محور هورمود سه راهی بستک لارستان، تکمیل قطعه ۳ محور کوار- فیروزآباد، بهره برداری از ۶ کیلومتر خط انتقال آب از غرب به جنوب شهر شیراز، تکمیل تصفیه خانه‌های فاضلاب در شهرستان‌های سپیدان، فسا و داراب و احداث یا تکمیل مدارس در شهر‌ها و روستا‌های استان اشاره کرد.

منتظری تأکید کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات، علاوه بر افزایش شفافیت در هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی، زمینه مشارکت مستقیم مردم در توسعه زیرساخت‌ها و تکمیل پروژه‌های عمرانی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی و خدماتی را فراهم می‌کند.

او خاطرنشان کرد: در این طرح، مؤدی می‌تواند انتخاب کند مالیاتی که پرداخت می‌کند در چه پروژه‌ای هزینه شود و با انتخاب خود، در مسیر توسعه و آبادانی کشور نقش‌آفرینی کند؛ بنابراین مالیات صرفاً یک تکلیف قانونی نیست، بلکه می‌تواند به ابزاری برای مشارکت مردم در آبادانی و ساختن آینده کشور تبدیل شود.

منبع: امور مالیاتی فارس