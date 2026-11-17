باشگاه خبرنگاران؛ کلثوم مومنی - سردار حسن عسکری در نشست خبری اظهار کرد: برنامه‌های هفته بسیج در حوزه‌های ورزشی، فرهنگی و جهاد تبیین اجرا می‌شود و امیدآفرینی و ایجاد نشاط اجتماعی، روح حاکم بر این برنامه‌هاست.

وی با بیان اینکه مردمی‌بودن از ویژگی‌های برجسته برنامه‌های هفته بسیج است، افزود: این برنامه‌ها با مشارکت مردم و از سوی پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج و اقشار مختلف بسیج در سطح استان برگزار خواهد شد.

جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به عضویت بیش از۵۲۰ هزار نفر از مردم استان در بسیج، گفت: این تعداد حدود۳۷ درصد جامعه هدف استان را تشکیل می‌دهد و از میانگین کشوری بیشتر است؛ موضوعی که نشان‌دهنده استقبال مردم کردستان از بسیج و مشارکت آنان در این نهاد است.

این نشست امروز در فضایی متفاوت و در خرابه‌های بازمانده از کلنیک دندانپزشکی معراج برگزار شد که در بمباران هوایی دشمن آمریکایی، مورد هدف قرار صهیونی ، قرار گرفت.

عسکری همچنین با اشاره به فعالیت‌های جهادی در محل مورد بازدید، یادآور شد: در قالب اردوهای جهادی، پزشکان به‌صورت رایگان خدمات بهداشتی، درمانی و دندان‌پزشکی به مردم محروم حاشیه شهرها و روستاها ارائه می‌کردند.

وی اضافه کرد: این مکان در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی آسیب دید و از بین رفت.

اقدامی که به گفته او، موجب توقف بخشی از خدمات‌رسانی به محرومان شد.