باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امیر باقری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال، بر ضرورت تغییر الگوی تأمین مالی اقتصاد تأکید کرد و گفت: برای تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده در برنامه توسعه در سال ۱۴۰۴، باید ۸ هزار همت منابع مالی در اقتصاد تجهیز می‌شد که از این میزان کمتر از ۶ هزار همت تأمین شد.

وی با اشاره به سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد افزود: سهم بازار سرمایه از تأمین مالی در سال گذشته ۱۱.۷ درصد بوده است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با تشریح عملکرد نظام تأمین مالی در هفت ماه امسال اظهار کرد: بانک‌ها در این مدت ۹ هزار و ۲۴۱ همت تسهیلات پرداخت کرده‌اند و سهم بازار سرمایه از تأمین مالی نیز به یک هزار و ۱۴۶ همت رسیده است.

باقری با اشاره به رشد تأمین مالی زنجیره‌ای در کشور گفت: در هفت ماه امسال رقم تأمین مالی زنجیره‌ای به ۴۰۰ همت رسیده است؛ این در حالی است که رقم مذکور در مدت مشابه سال گذشته ۳۴ همت بود.

وی درباره نحوه تخصیص تسهیلات بانکی نیز تصریح کرد: از مجموع ۹ هزار و ۲۴۱ همت تسهیلات پرداختی بانک‌ها، تنها ۳۰ درصد به بخش صنعت اختصاص یافته است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به کم‌اثر بودن نظام فعلی تأمین مالی بر رشد اقتصادی، به مقایسه رویکرد‌های سنتی و مدرن در این حوزه پرداخت و گفت: مجموعه ۱۳ بانک وابسته به وزارت اقتصاد، ۲۴۷ شرکت بورسی در اختیار دارند که ارزش سهام این شرکت‌ها حدود یک هزار و ۷۰۰ همت برآورد می‌شود.

باقری همچنین بر ضرورت مولدسازی دارایی‌های بانک‌ها تأکید کرد و افزود: بانک‌های رفاه و سپه بیشترین تعداد شرکت‌ها را در زیرمجموعه خود دارند.

وی در ادامه با تشریح نقشه راه تحول در نظام تأمین مالی کشور خاطرنشان کرد: فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی و اصلاح ساختار تأمین مالی اقتصاد، از ارکان اصلی این مسیر تحولی به شمار می‌روند.