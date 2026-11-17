باشگاه خبرنگاران جوان - میزان تولید گاز در کشور در ۲۵ آبان سال ۱۴۰۵ به ۷۰۱ میلیون مترمکعب رسید که این رقم نزدیک به یک میلیارد متر مکعب در زمان مشابه سال گذشته بود.

مابه‌التفاوت ۳۰۰ میلیون مترمکعبی تولید گاز همچنان این هشدار را می‌دهد که برای سپری کردن زمستان و روزهای سرد پیش‌رو، همت عمومی مردم در اقصی نقاط کشور برای مصرف بهینه سوخت و گاز یک ضرورت است.

در پی حملات ددمنشانه دشمن آمریکایی- صهیونیستی در جنگ ۴۰ روزه به تاسیسات پارس جنوبی و عسلویه بخشی از توان تولید گاز کشور از دست رفت که با مجموع ناترازی گاز سال های قبل، میزان کمبود تولید گاز کشور را به بیش از ۴۳۰ میلیون متر مکعب رساند.

طی ماه‌های گذشته با اهتمام شبانه‌روزی مهندسان و کارکنان شرکت نفت بخشی از ظرفیت تولید گاز به میزان بیش از ۱۳۰ میلیون مترمکعب به شبکه بازگشت اما همچنان تا دستیابی به میزان تولید مطلوب و مورد نیاز، فاصله ۳۰۰ میلیون مترمکعبی خود را نشان می‌دهد.

در فصل سرما، بیشترین میزان گاز تولیدی کشور در بخش خانگی و تجاری مصرف می‌شود از همین رو، مدیریت مصرف در این بخش‌ها می‌تواند برای عبور کم چالش‌تر از روزهای سرد پیش‌رو موثر باشد.

منبع: شرکت ملی گاز ایران