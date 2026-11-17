باشگاه خبرنگاران جوان - علی شبانی مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۷۵۷۰ فقره تخلف در برداشت غیر قانونی آب، انشعاب و شیر برداشت‌های غیرمجاز شناسایی و به انشعاب مجاز تبدیل شده است که این تعداد رشد ۱۰۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد.

او با بیان اینکه انشعاب‌های غیرمجاز علاوه بر افزایش بی رویه مصرف آب سبب بروز خسارت‌هایی به شبکه توزیع و تأسیسات آبرسانی و تضییع حقوق مشترکین می‌گردد، گفت: وصل انشعاب غیرمجاز تخلف محسوب و دارای مجازات‌های قانونی است، زیرا علاوه بر اختلال در خدمات رسانی منظم، منجر به تضییع حقوق سایر مشترکین، احتمال آلودگی در شبکه‌های توزیع آب، کاهش عمر و افت فشار در شبکه توزیع به دلیل برداشت‌های بی رویه می‌شود.

مدیر عامل شرکت آبفا فارس با ارائه تعریفی کلی از استفاده کنندگان غیر مجاز (سرقت آب) از آب شرب، به مجازات‌های قانونی این اشخاص نیز اشاره کرد و گفت: این اصطلاح به آن دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که بدون داشتن پروانه انشعاب از تأسیسات آبرسانی استفاده می‌کنند و یا مصرفی مغایر با کاربری تعیین شده، دارند.

او افزود: از طرفی بر اساس فتاوی بسیاری از مراجع تقلید، استفاده غیرمجاز (سرقت آب) از آب، غیرجایز و حرام اعلام شده است.

رئیس هیأت مدیره شرکت آبفا فارس ادامه داد: بر اساس ماده یک قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، هر شخصی که بدون دریافت انشعاب قانونی آب، به استفاده از آن اقدام و یا با داشتن انشعاب قانونی، مبادرت به استفاده غیرمجاز کند، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه، مجازات‌هایی برای متخلف در نظر گرفته شده است.

او با هشدار به استفاده کنندگان از انشعابات غیر مجاز، افزود: به منظور جلوگیری از اختلال در روند آب رسانی به مشترکین این شرکت، در سال ۱۴۰۵ شناسایی انشعابات غیر مجاز را با شدت و جدیت در دستور کار قرار دادیم و در ماه‌های آتی نیز بطور مستمر و مضاعف در دستور کار خود قرار خواهیم داد.

مقام ارشد آب و فاضلاب استان فارس تأکید کرد: برای کلیه کسانی که اقدام به وصل انشعابات غیر مجازنمایند (سرقت آب)، بدون اغماض پرونده قضایی تشکیل و برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

او خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب در صورت داشتن شرایط لازم، امکان واگذاری انشعاب به دارندگان انشعابات غیرمجاز قبلی وجود دارد، لذا کسانی که از اجرای قانون پیروی نکنند و بر استفاده از انشعابات غیرمجاز اصرار داشته باشند، به جبران خسارت، جزای نقدی و قطع انشعاب و برخورد قانونی محکوم می‌شوند.

شبانی افزود: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده، از آغاز سال جاری تا کنون، تیم شناسایی انشعابات غیرمجاز، ضمن بررسی انشعابات مشترکین، موفق به شناسایی و تبدیل حدود ۴۱۴۹ فقره انشعاب غیرمجاز به انشعاب مجاز و نیز شناسایی قریب به ۳۴۲۱ تخلف و برداشت غیر مجاز از شبکه‌های آبرسانی گردیده است.

به گفته‌ی رئیس هیأت مدیره آبفا فارس، شناسایی این تعداد انشعاب و برداشت غیر مجاز آب نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۰۵ درصد رشد داشته است، گفت: در همین راستا تعدادی از این تخلفات به مراجع قضایی معرفی شده‌اند و پرونده‌ی سایر انشعابات نیز در دست اقدام است.

گفتنی است، با جمع آوری انشعابات غیر قانونی (سرقت آب)، تعداد قابل توجهی ازمناطقی که به علت تخلفات صورت گرفته دچار مشکل کم آبی بودند، مرتفع شده است.

منبع: آبفای فارس