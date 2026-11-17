باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه وعده داد که دونالد ترامپ اجازه نخواهد داد درگیری جاری با ایران به یک تعهد نظامی طولانی‌مدت تبدیل شود. وی ضمن رد درخواست‌ها برای تداوم حضور نظامی آمریکا، تأکید کرد که دولت واشنگتن همچنان متعهد است از ورود به یک جنگ بی‌پایان دیگر جلوگیری کند.

ونس در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس‌نیوز، هرگونه اختلاف‌نظر میان خود و ترامپ درباره مسیر پیش‌روی درگیری را رد کرد و گفت رئیس‌جمهور آمریکا قصد دارد جنگ را به پایان برساند و اجازه ندهد این درگیری به یک رویارویی بلندمدت تبدیل شود.

وی گفت: «پیش‌بینی من این است که صرف‌نظر از تصمیم نهایی رئیس‌جمهور، افرادی وجود خواهند داشت که خواهان اقدامات بیشتر هستند و می‌خواهند جنگ به‌طور نامحدود ادامه پیدا کند.»

معاون رئیس‌جمهور آمریکا افزود: «درباره رئیس‌جمهور ایالات متحده اطمینان زیادی دارم و بار دیگر تأکید می‌کنم که هیچ اختلاف‌نظری میان ما وجود ندارد؛ او صرف‌نظر از تصمیمی که در نهایت می‌گیرد و شیوه‌ای که برای پایان دادن به این درگیری انتخاب می‌کند، نمی خواهد این جنگ به یک جنگ بی‌پایان تبدیل شود.»

اظهارات ونس در شرایطی مطرح می‌شود که آمریکا و ایران همچنان درگیر رویارویی نظامی هستند و هم‌زمان، بحث‌ها درباره هزینه‌ها و مدت زمان این درگیری شدت گرفته است.

وی تصریح کرد: «اجازه نخواهیم داد این درگیری به تعهدی ۱۰ یا ۱۵ ساله و حتی، صادقانه بگویم، به تعهدی دو ساله تبدیل شود.»

ونس برخی منتقدان و حامیان سیاست خارجی آمریکا را متهم کرد که خواهان تداوم نامحدود حضور نظامی این کشور هستند و افزود دولت آمریکا به رأی‌دهندگان وعده روشنی داده است که از ورود به جنگ‌های طولانی‌مدت در خارج از کشور خودداری کند.

او گفت: «با وجود اینکه بسیاری از نومحافظه‌کاران و افراد دیگر می‌خواهند ما برای همیشه در آنجا بمانیم، چنین اتفاقی نخواهد افتاد. ما وعده داده‌ایم که این کار را نکنیم.»

معاون رئیس‌جمهور آمریکا همچنین ادعا کرد که ترامپ در نهایت جنگ را با «نتایجی بسیار خوب» برای مردم آمریکا به پایان خواهد رساند!

منبع: آناتولی