باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از مؤلفه‌های توسعه اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهری مطالعه است و مدیریت شهری به عنوان یکی از ارکان متولی فرهنگ باید در این مقوله پا به میدان عمل بگذارد و برای کاهش فاصله میان شهروندان و کتاب، فرصت برابر برای دسترسی به منابع و انگیزه برای مطالعه ایجاد کند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در همین چارچوب اذعان می‌کند که در این دوره مدیریت شهری توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای و گسترش فعالیت‌های کتاب‌محور در فرهنگسرا‌ها در دستور کار قرار گرفته و زمینه‌های تازه برای ارتباط شهروندان با کتاب و شکل‌گیری تجربه‌های مستمر فراهم شده است.

محمدعلی چوبینی اظهار کرد: دسترسی به کتاب نباید به موقعیت اقتصادی خانواده‌ها یا محل سکونت شهروندان وابسته باشد، توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای و گسترش خدمات فرهنگی در نقاط مختلف شهر، یکی از ابزار‌های تحقق عدالت فرهنگی و توزیع متوازن فرصت‌های یادگیری است.

معاون فرهنگی شهرداری شیراز یکی از ارکان مهم برای تحقق هدف افزایش سرانه مطالعه را ایجاد انگیزه، شکل‌گیری اجتماعات کتاب‌خوان و تقویت مشارکت خانواده‌ها خواند و افزود: عدالت در دسترسی به فرصت‌های فرهنگی و آموزشی نیز رکن دیگری است شهروندان نباید در محلات مختلف احساس شکاف فرهنگی کنند و امکانات نباید در مناطق برخوردار شهر متمرکز باشد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز معتقد است با تغییر الگو‌های زندگی و نیاز‌های نسل‌های جدید، کتابخانه نیز باید از الگو‌های نوین بهره بگیرد یعنی از کارکرد سنتی خود دور شده و به مراکزی چندمنظوره برای یادگیری، تجربه، خلاقیت، تعامل اجتماعی و تبادل دانش تبدیل شود.

چوبینی افزود: بر همین اساس، کتابخانه‌ها و فرهنگسرا‌ها را به فضا‌هایی برای یادگیری مستمر، گفت‌وگوی اجتماعی، تبادل تجربه و پرورش خلاقیت تبدیل کردیم.

معاون فرهنگی شهرداری شیراز ادامه داد: برگزاری نشست‌های نقد و بررسی کتاب، کارگاه‌های داستان‌نویسی، شعر و نویسندگی، قصه‌گویی، رونمایی آثار، دیدار با نویسندگان و فعالیت باشگاه‌های کتاب‌خوانی در همین راستا دنبال می‌شود.

چوبینی با تأکید بر اینکه هدف ما تبدیل فرهنگسرا‌ها در کنار مسجد به پایگاه‌های اجتماعی و فرهنگی محلات است تصریح کرد: زمانی که شهروندان بتوانند در یک فضای فرهنگی علاوه بر دسترسی به کتاب، تجربه یادگیری و گفت‌و‌گو با دیگران را نیز داشته باشند، ارتباط آنها با کتاب به بخشی از زندگی اجتماعی تبدیل می‌شود.

او تشریح کرد: در حال حاضر ۱۹ کتابخانه وابسته به شهرداری شیراز شامل سه کتابخانه نهادی، هفت کتابخانه عمومی شهرداری و ۹ کتابخانه مشارکتی در سطح شهر فعالیت می‌کنند. کتابخانه‌های شهید اسلامی در فرهنگسرای شهروند، شهید رئیسی در فرهنگسرای حکمت و الفبا در فرهنگسرای بهمن‌بیگی در همکاری با نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور فعالیت دارند. همچنین کتابخانه‌های نجوم، سلامت، مطهری، نمازی، انتظار، قرآن و طلوع و کتابخانه‌های مشارکتی کتاب، رکن‌آباد، پرتو، لاله، باران، کارآفرینی، جوان، علوی و نیایش به شهروندان خدمات ارائه می‌کنند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با اشاره به ضرورت توجه به تنوع مخاطبان اظهار کرد: برنامه‌های فرهنگی و کتاب‌محور باید از کودکی تا سالمندی را در بر بگیرد.

چوبینی با اشاره به راه‌اندازی کتابخانه عمومی فرشتگان میناب به‌عنوان نخستین کتابخانه هوشمند استان فارس گفت: این مجموعه با برخورداری از بخش‌های کودک و نوجوان، فضا‌های مطالعاتی عمومی و اختصاصی، خانه تجربه کودک و بخش ویژه سالمندان با عنوان خردمندان، نمونه‌ای از حرکت به سمت طراحی کتابخانه‌های متناسب با نیاز‌های متنوع شهروندان است.

او با اشاره به تقدیر رییس جمهور از شهردار شیراز به‌عنوان شهرداری برتر کشور در حمایت از کتاب و کتاب‌خوانی که پیش از این در سال ۱۴۰۳ هم اتفاق افتاده بود افزود: در این دوره توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای و فرهنگی با رشد بیش از ۳۰ درصدی همراه بوده و برنامه‌ریزی برای آغاز عملیات اجرایی سه کتابخانه دیگر نیز انجام شده است. همچنین در پروژه کتابخانه مرکزی شیراز، شهرداری تأمین زمین و یک‌سوم هزینه احداث را بر عهده گرفته و این پروژه در مرحله طراحی قرار دارد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز افزود: در حال حاضر ۲۲ کتابخانه با بیش از ۱۴۰ هزار جلد کتاب در سطح شهر و فرهنگسرا‌های شهرداری در اختیار شهروندان است که بیش از ۴۴ هزار نفر عضو دارد و در ماه بیش از ۲۵ هزار جلد کتاب به امانت می‌دهد.

چوبینی اظهار کرد: همچنین باشگاه مجازی کتابخوانی پل در کمتر از ۷ ماه از آغاز راه‌اندازی، بیش از ۱۸۰ کتاب الکترونیک و صوتی را به شهروندان ارائه نموده است.

معاون فرهنگی شهرداری شیراز در اعلام برنامه‌های هفته کتاب و کتابخوانی با بیان این که ۱۳۰ برنامه در فرهنگسرا‌ها و کتابخانه‌های شهرداری شیراز برگزار می‌شود این برنامه‌ها را تشریح کرد:

برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب در خلوت باد با حضور اساتید برجسته در فرهنگسرای کتاب، برگزاری ویژه برنامه "شکوه شب‌نشینی" با حضور شاعران نویسندگان و فعالان انجمن‌های ادبی، اجرای طرح "دروازه دانایی" و فراخوان عضویت نیم بهای شهروندان در کتابخانه‌های شهرداری، اجرای طرح قرارمان با کتاب ۳ با هدف میزبانی از دانش آموزان و شهروندان در راستای بازدید از کتابخانه‌های مراکز فرهنگی شهرداری و آشنایی با خدمات کتاب‌خانه‌ها، اجرای ویژه برنامه "ضیافت دانایی، روایتگر مهربانی" ویژه کودکان و نوجوانان به همراه والدین همراه با کارگاه آموزشی، اهدای کتاب به یاد شهدای دانش آموز میناب و لامرد، اجرای تور گردشگری "سفیران فرهنگ" بازدید از کتابخانه فرشتگان میناب و باغ دلگشا، برگزاری نشست‌های ادبی با عنوان "جلوه‌گاه ادب" با تعامل و مشارکت انجمن‌های ادبی فعال در مراکز، تبلیغات شهری با شعار ملی "با کتاب گفت‌و‌گو کنیم"، اجرای برنامه "یک کتاب یک دورهمی" نشست‌های دورخوانی کتاب با اساتید و نویسندگان و فعالان ادبی، خرید و تامین منابع و توزیع در کتابخانه‌های شهرداری با هدف دسترسی بیشتر شهروندان به کتاب، برگزاری رویداد "سینما کتاب" با هدف پیوند میان ادبیات و هنر هفتم و ترویج فرهنگ مطالعه از دریچه سینما با اکران ۴ فیلم سینمایی اقتباسی برگرفته از آثار شاخص ادبیات، برگزاری کارگاه داستان، خاطره‌نویسی و نوشتن خلاق با عنوان "زیر چتر کتاب" نویسی با هدف آشنایی علاقمندان با مبانی و تکنیک‌های داستان‌نویسی، تقویت قدرت تخیل و پرورش ذهن به روایتگری.

منبع: شهرداری شیراز