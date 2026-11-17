باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - شمسی‌فر، مدیرعامل مخابرات منطقه لرستان، با تشریح آخرین اقدامات و برنامه‌های این مجموعه اظهار کرد: توسعه فناوری نسل پنجم تلفن همراه از اولویت‌های مهم مخابرات استان است و بر اساس بررسی ترافیک ارتباطی و نیاز مناطق مختلف، تاکنون ۱۲ سایت 5G در شهرهای استان راه‌اندازی شده است.

وی افزود: برنامه‌ریزی شده تا پایان سال چهار تا پنج سایت دیگر نیز به این مجموعه اضافه شود تا شهروندان از اینترنت با سرعت بالاتر، کیفیت بهتر و پهنای باند مناسب‌تر بهره‌مند شوند.

نقاط کور جاده‌ای؛ هزینه ۳۰ میلیارد تومانی برای احداث هر سایت

یکی از چالش‌های مهم ارتباطی لرستان، ضعف آنتن‌دهی در برخی محورهای جاده‌ای و مناطق کوهستانی است؛ مشکلی که علاوه بر محدود کردن دسترسی مردم به خدمات ارتباطی، در شرایط اضطراری می‌تواند دسترسی به خدمات امدادی را نیز با اختلال مواجه کند.

مدیرعامل مخابرات لرستان با پذیرش وجود نقاط کور ارتباطی در برخی جاده‌های استان، شرایط توپوگرافی، اختلال یا قطعی مقطعی سایت‌ها را از عوامل مؤثر در این زمینه دانست و گفت: احداث هر سایت ارتباطی در مناطق روستایی و جاده‌ای بیش از ۳۰ میلیارد تومان هزینه دارد، در حالی که این رقم در مناطق شهری حدود ۲۰ میلیارد تومان است.

شمسی‌فر تأمین برق و ایجاد راه دسترسی به نقاط مرتفع را از موانع اصلی توسعه پوشش ارتباطی عنوان کرد و افزود: شناسایی نقاط فاقد پوشش با همکاری اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات در حال انجام است و رفع این مشکلات نیازمند تأمین منابع و تجهیزات لازم است.

اجرای پروژه فیبر نوری اگرچه گامی مهم در ارتقای کیفیت ارتباطات محسوب می‌شود، اما حفاری‌های گسترده و تأخیر در ترمیم برخی معابر، به یکی از مطالبات شهروندان تبدیل شده است.

شمسی‌فر در این باره با اشاره به تعدد پیمانکاران و گستردگی عملیات اجرایی، به‌ویژه در خرم‌آباد، اظهار کرد: ترمیم نهایی معابر پس از انجام آزمایش‌ها و اطمینان از رعایت استانداردهای فنی و کیفیت اجرای پروژه انجام می‌شود.

وی از انجام عملیات ترمیم و آسفالت‌ریزی در محدوده‌هایی از جمله شیرخوارگاه، کوچه‌های آراسته، فاز یک، تمدن، خیرآباد و قاضی‌آباد خبر داد و تأکید کرد: شرایط آب‌وهوایی و بارندگی نیز بر روند اجرای پروژه‌ها تأثیرگذار است، با این حال تلاش می‌کنیم فاصله زمانی میان حفاری و ترمیم به حداقل برسد.

خداحافظی تدریجی با کابل مسی؛ شماره تلفن ثابت تغییر نمی‌کند

جایگزینی شبکه قدیمی کابل مسی با فیبر نوری، یکی دیگر از برنامه‌های مهم مخابرات لرستان است؛ طرحی که در خرم‌آباد آغاز شده و قرار است به‌زودی در بروجرد و سایر شهرهای استان نیز توسعه پیدا کند.

مدیرعامل مخابرات لرستان با تأکید بر اینکه انتقال مشترکان به فیبر نوری موجب تغییر شماره تلفن ثابت آنها نمی‌شود، گفت: در مناطقی که فیبر نوری توسعه پیدا می‌کند، شبکه کابل مسی جمع‌آوری شده و خدمات تلفن ثابت از طریق زیرساخت جدید و با همان شماره قبلی ارائه خواهد شد.

وی همچنین اعلام کرد مشترکانی که صرفاً از تلفن ثابت استفاده می‌کنند و نیازی به اینترنت ندارند، می‌توانند یک مودم را به‌صورت امانی دریافت کنند و هزینه‌ای بابت خرید آن نپردازند.

تسهیلات بانکی برای خرید مودم فیبر نوری

هزینه تهیه مودم فیبر نوری نیز از دیگر موضوعات مورد توجه مشترکان است. شمسی‌فر با اشاره به وارداتی بودن بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز، از طراحی سازوکار جدیدی برای تسهیل خرید این تجهیزات خبر داد

به گفته وی، در قالب تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان مخابرات، پیمانکاران مستقر در خرم‌آباد و بروجرد و بانک‌های عامل، امکان تأمین مودم و پرداخت اقساطی هزینه آن برای مشترکان فراهم شده است.

بر این اساس، متقاضیان پس از معرفی به بانک عامل می‌توانند هزینه مودم را به‌صورت اقساطی پرداخت کنند.

اینترنت ثابت؛ راهکاری برای کاهش هزینه خانوار

مدیرعامل مخابرات لرستان با اشاره به افزایشهزینه‌های نگهداری و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، تناسب نداشتن تعرفه‌های فعلی با هزینه تمام‌شده خدمات را یکی از چالش‌های این حوزه دانست.

وی در عین حال به شهروندان توصیه کرد برای مدیریت هزینه‌های ارتباطی خانوار، هنگام حضور در منزل از اینترنت ثابت استفاده کنند؛ چراکه تعرفه این نوع اینترنت در مقایسه با اینترنت همراه، از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه‌تر است.

اتصال ۲۵۰ مدرسه و ۳۵۰ شعبه بانک به فیبر نوری

توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در لرستان تنها به بخش خانگی محدود نشده و مراکز آموزشی، بانکی و دستگاه‌های اجرایی را نیز در بر گرفته است.

شمسی‌فر اعلام کرد: تاکنون بیش از ۲۵۰ مدرسه به زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز برای هوشمندسازی متصل شده‌اند و بیش از ۳۵۰ شعبه بانکی استان نیز از زیرساخت فیبر نوری بهره‌مند شده‌اند.

وی توسعه سلامت الکترونیک و اتصال بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی را از دیگر برنامه‌های این مجموعه عنوان کرد.

به گفته وی، اتصال بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها، ایجاد زیرساخت شبکه دولت الکترونیک برای حدود یک‌هزار و ۲۰۰ دستگاه اجرایی و اتصال بیش از ۲۰ شهرک و منطقه ویژه اقتصادی به فیبر نوری نیز در شمار اقدامات انجام‌شده قرار دارد.

حرکت به سمت شهر هوشمند با توسعه دوربین‌های نظارتی

همکاری با شهرداری‌ها برای توسعه شبکه پایش تصویری، نصب دوربین‌های ثبت تخلف و ایجاد زیرساخت‌های هوشمندسازی شهری از دیگر محورهای فعالیت مخابرات لرستان است.

شمسی‌فر با اشاره به تفاهم‌نامه منعقدشده با شهرداری بروجرد گفت: بازار سنتی این شهر به‌عنوان یک بازار هوشمند در حال توسعه است و اجرای این طرح با هماهنگی شهرداری ادامه دارد.

وی تأکید کرد مخابرات برای همکاری با شهرداری‌های استان در زمینه توسعه زیرساخت‌های شهر هوشمند آمادگی دارد.

مدیرعامل مخابرات لرستان همچنین درباره اختلال احتمالی سامانه‌های کنترل سرعت و پایش تصویری توضیح داد: این شبکه‌ها عمدتاً بر بستر شبکه‌های داخلی ارتباطی و شبکه ملی اطلاعات فعالیت می‌کنند و نباید اختلال اینترنت بین‌الملل را با اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی داخلی یکسان دانست.