باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «اندی برنهام»، نخست‌وزیر انگلیس، هشدار داد تداوم درگیری‌ها در خاورمیانه موجب افزایش قیمت انرژی و وارد آمدن فشار اقتصادی بر شهروندان عادی شده است.

برنهام روز دوشنبه، ۱۶ نوامبر، اعلام کرد انگلیس از تلاش میانجی‌ها برای دستیابی به توافقی با هدف پایان دادن به جنگ با ایران و بازگشایی تنگه هرمز حمایت می‌کند.

نخست‌وزیر انگلیس تأکید کرد جنگ نمی‌تواند به‌طور نامحدود ادامه یابد؛ چراکه پیامد‌های آن بر قیمت انرژی و فشار مالی بر خانوار‌ها تأثیر گذاشته است.

وی افزود: «به همین دلیل، ما از میانجی‌ها در راستای دستیابی به توافق حمایت می کنیم.»

تأثیر درگیری‌ها بر افزایش تورم

تنگه هرمز یکی از مسیر‌های حیاتی انتقال نفت و گاز در جهان به شمار می‌رود. بسته شدن این گذرگاه در جریان درگیری‌ها به افزایش قیمت انرژی و کالا‌ها منجر شده و بر خانوار‌ها و کسب‌وکار‌ها در سراسر جهان تأثیر گذاشته است.

برنهام گفت درگیری‌های خاورمیانه در کنار جنگ روسیه و اوکراین، به افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت دامن زده و خانوار‌های کم‌درآمد را بیش از دیگران تحت فشار قرار داده است.

از نگاه دولت انگلیس، جنگ با ایران هم یک مسئله امنیتی و هم یک چالش اقتصادی است؛ زیرا افزایش قیمت انرژی مستقیماً بر تورم، هزینه قبوض و مخارج زندگی تأثیر می‌گذارد. بازگشایی تنگه هرمز می‌تواند فشار بر حمل‌ونقل دریایی، تجارت و بازار‌های انرژی را کاهش دهد و خطر گسترش دامنه جنگ را نیز محدود کند.

منبع: گالف‌نیوز