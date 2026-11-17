باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - شرکت گاز استان چهارمحال‌وبختیاری با صدور هشداری درباره وضعیت ناترازی گاز در کشور اعلام کرد افزایش تقاضا و فراتر رفتن حجم مصرف از ظرفیت تولید و انتقال، شرایط تأمین گاز را به مرحله‌ای حساس رسانده و مدیریت مصرف بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.

در این اطلاعیه آمده است: تصور دسترسی همیشگی و بدون محدودیت به گاز، می‌تواند پیامد‌های جدی به دنبال داشته باشد و اگر امروز برای مدیریت مصرف اقدام نشود، ممکن است در آینده با دشواری‌های بیشتری در تأمین انرژی مواجه شویم.

شرکت گاز چهارمحال و بختیاری همچنین با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی نیرو‌های عملیاتی برای حفظ پایداری شبکه، تأکید کرد: استمرار خدمات‌رسانی و تأمین پایدار گاز، علاوه بر تلاش مجموعه کارکنان، به همراهی و مشارکت مردم نیز وابسته است.

این شرکت از شهروندان خواست با کاهش دمای وسایل گرمایشی، استفاده از لباس گرم، خاموش‌کردن وسایل گرمایشی در اتاق‌های خالی و خودداری از مصرف بی‌رویه، در مدیریت شرایط موجود سهیم باشند.

عبور از شرایط ناترازی انرژی نیازمند همدلی و همکاری همگانی است و مدیریت مصرف گاز، اقدامی مؤثر برای حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از اختلال در تأمین گاز خانوارهاست.