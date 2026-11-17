باشگاه خبرنگاران جوان - تکلیف رقابت‌های مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ ملت‌های اروپا تا حد زیادی مشخص شده است و تاکنون هفت تیم جواز حضور در این مرحله را به‌صورت رسمی به دست آورده‌اند. تنها سهمیه باقی‌مانده نیز بعد از بین تیم‌های نروژ و دانمارک خواهد بود که قرار است امشب به مصاف هم بروند.

صعود هفت تیم به مرحله بعد پس از برگزاری تعدادی از مسابقات هفته ششم و پایانی مرحله گروهی قطعی شد. در یکی از مهم‌ترین دیدارهای این هفته، تیم ملی آلمان موفق شد با نتیجه پنج بر صفر هلند را شکست دهد تا هر دو تیم صعود خود به مرحله یک‌چهارم نهایی را قطعی کنند.

با وجود پیروزی یک بر صفر یونان مقابل صربستان، تفاضل گل در نهایت به سود آلمان و هلند تعیین‌کننده شد تا هر دو تیم جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی را کسب کنند.

فهرست تیم‌های صعودکننده به یک‌چهارم نهایی لیگ ملت‌های اروپا

تیم‌های ملی پرتغال، آلمان، هلند، انگلیس، اسپانیا، فرانسه و بلژیک تاکنون صعود خود را به مرحله یک‌چهارم نهایی قطعی کرده‌اند. آخرین سهمیه نیز میان نروژ و دانمارک تعیین خواهد شد که در هفته پایانی گروه چهارم مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند.

فهرست هفت تیم صعودکننده تاکنون:

۱. اسپانیا

۲. انگلیس

۳. فرانسه

۴. بلژیک

۵. پرتغال

۶. هلند

۷. آلمان

زمان قرعه‌کشی مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ ملت‌های اروپا

قرعه‌کشی مراحل حذفی لیگ ملت‌های اروپا قرار است روز جمعه در مقر اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) در شهر نیون سوئیس برگزار شود.

دیدارهای مرحله یک‌چهارم نهایی به‌صورت رفت‌وبرگشت و در فاصله زمانی ۲۵ تا ۳۰ مارس آینده برگزار خواهد شد.

بر اساس مقررات مسابقات، چهار تیم صدرنشین گروه‌ها با تیم‌هایی روبه‌رو خواهند شد که در گروه‌های خود به مقام دوم رسیده‌اند. همچنین دو تیمی که در مرحله گروهی در یک گروه قرار داشته‌اند، در این مرحله با یکدیگر روبه‌رو نخواهند شد.