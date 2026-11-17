باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۶ آبان) مجلس شورای اسلامی که به‌صورت ترکیبی (بخشی از نمایندگان به صورت حضوری و بخشی به صورت وبیناری) برگزار شد ضمن ارائه گزارش عملکرد بانک مرکزی در اجرای بند «الف» ماده ۵۳ قانون بانک مرکزی، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: پس از عدم توفیق ائتلاف آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان آنها در به زانو درآوردن جمهوری اسلامی ایران از مسیر نظامی و تحقق اهداف مورد نظرشان، مدتی است که میدان جنگ را به عرصه اقتصادی منتقل کرده‌اند.

وی در ادامه اظهار کرد: آنها تلاش می‌کنند آنچه را که در حوزه نظامی و ترورها به آن دست نیافته‌اند، از طریق تمرکز بر متغیرهای اقتصادی کشور دنبال کنند و در این میان بانک مرکزی نیز در معرض فشارها و تهدیدهای مختلف قرار گرفته است.

همتی با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در تجارت خارجی و منابع مالی کشور تصریح کرد: تخریب زیرساخت‌های کشور، محدود کردن منابع مالی و ایجاد اختلال در تجارت خارجی، زمینه‌ساز فشارهایی شده است که آمریکا و رژیم صهیونیستی در پی اعمال آن هستند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه متغیرهایی همچون تورم، چاپ پول و نرخ ارز از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی هستند، گفت: مسئولان آمریکایی نیز به‌خوبی می‌دانند که نتایج فعالیت‌های اقتصادی کشور در این متغیرها نمایان می‌شود و به همین دلیل با استفاده از ابزارهای مختلف فشار، به دنبال فروپاشی اقتصادی ایران و ایجاد این تصور هستند که کشور در تأمین نیازهای خود و اداره اقتصاد ناتوان خواهد شد.این جنگ اقتصادی، جنگی کم‌سروصداست که در نرخ ارز و تورم، فشار بر صادرات، دشوارتر شدن دسترسی به منابع مالی و افزایش مشکلات معیشتی مردم و تولیدکنندگان خود را نشان می‌دهد.

همتی تأکید کرد: بانک مرکزی مسئولیت خود را تأمین نیازهای کشور، تقویت ارزش پول ملی و مدیریت نوسانات اقتصادی می‌داند. دشواری‌ها را می‌شناسیم و برای عبور از آنها تلاش می‌کنیم و با پشتیبانی اقتصادی از کشور، بر مشکلات اقتصادی غلبه خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با تشریح عملکرد متغیرهای پولی و بانکی کشور اظهار کرد: یکی از اهداف واسط بانک مرکزی برای کنترل تورم از ناحیه تقاضا، کنترل میزان رشد نقدینگی است؛ چراکه بانک مرکزی در بخش تقاضای اقتصاد باید از طریق مدیریت این متغیر اقدام کند.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴، رشد نقدینگی وارد محدوده ۳۰ درصد شد و روند افزایشی خود را ادامه داد، به‌گونه‌ای که حدود پنج ماه پیش به ۵۶.۴ درصد رسید؛ اما بانک مرکزی با اقدامات و ابزارهایی که در اختیار داشت، موفق شد با وجود تشدید فشارها بر درآمدهای ارزی، درآمدهای تجاری و بودجه کشور، روند رشد نقدینگی را مدیریت کند.

همتی با اشاره به عوامل مؤثر بر افزایش نقدینگی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ و ابتدای سال ۱۴۰۵ گفت: بخشی از افزایش نقدینگی در این دوره ناشی از فشارهای واردشده به منابع ارزی و بودجه کشور بود، اما اقدامات بانک مرکزی موجب شد رشد نقدینگی در ماه گذشته وارد روند کاهشی شود.

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح اقدامات انجام‌شده برای کنترل نقدینگی اظهار کرد: در چارچوب پیگیری سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، تمرکز جدی بر سمت بدهی بانک‌ها داشته‌ایم و تلاش کرده‌ایم جلوی رشد آن را بگیریم.

وی از جمع‌آوری حدود هزار همت از ذخایر تزریق‌شده به شبکه بانکی خبر داد و گفت: افزایش نسبت دریافت جرایم تخطی بانک‌ها و افزایش وجه التزام اضافه‌برداشت بانک‌ها از جمله اقداماتی بود که برای کنترل رشد نقدینگی انجام شد و توانستیم طی چهار ماه گذشته ترمز رشد نقدینگی را بکشیم.

همتی با اشاره به آثار جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه بر متغیرهای پولی کشور اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ ۴۰ روزه، به دلیل افزایش شتاب پایه پولی، رشد این متغیر با سرعت بیشتری همراه شد، اما با اقدامات صورت‌گرفته، روند آن در ماه گذشته تعدیل شد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به نمودارهای مربوط به رشد پایه پولی و نقدینگی گفت: رشد پایه پولی در مهرماه به حدود ۸۰ درصد رسیده بود که پس از تعدیل، به حدود ۶۵ درصد کاهش یافت.

وی با تأکید بر اهمیت توجه به ضریب فزاینده پولی افزود: این ضریب اکنون به حدود ۵.۹ رسیده است؛ در حالی که در گذشته معمولاً گفته می‌شد با ضرب پایه پولی در عدد هشت، میزان نقدینگی به دست می‌آید، اما اکنون این نسبت به ۵.۹ کاهش یافته است.

همتی تصریح کرد: به همین دلیل، تحلیل رابطه میان پایه پولی و نقدینگی نیازمند توجه به عوامل مؤثر بر نقدینگی، چگونگی تأمین ذخایر و نحوه عرضه پایه پولی است و باید برداشت رایج از رابطه این دو متغیر اصلاح شود.

وی ادامه داد: بر اساس یافته‌های جدید، نسبت نقدینگی به پایه پولی صرفاً یک نسبت ثابت و قابل تعمیم نیست و از رشد بالای پایه پولی به‌تنهایی نمی‌توان نتیجه گرفت که نقدینگی نیز در آینده به همان نسبت رشد خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: میزان ذخایر بانک مرکزی، نرخ ارز، هزینه تأمین منابع و انگیزه بانک‌ها برای گسترش اعتبار، بر این روند تأثیرگذار است؛ بنابراین آنچه اهمیت دارد، چگونگی عرضه پایه پولی، مسیری است که از طریق آن پایه پولی به اقتصاد تزریق می‌شود و همچنین نرخی است که برای آن در نظر گرفته می‌شود.

در حال تکمیل...